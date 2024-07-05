Interia: часть F-16 могут оставить в Польше из-за ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ

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В Киеве царит тревога после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, которые нанесли украинским ВВС колоссальный ущерб, что может вынудить власти разместить часть истребителей F-16 в Польше. Об этом сообщает издание Interia.
Как указано в статье, украинские парламентарии серьезно озабочены безопасностью обещанных F-16. Преимущественно власти недовольны командованием, которое не смогло уберечь самолеты и привести комплексы ПВО в должное состояние.
Минобороны России за последнюю неделю сообщило об уничтожении шести истребителей, средств авиационного поражения и автомобилей инженерной службы, а также повреждении двух самолетов на ремонте. Удары наносились по аэродромам Долгинцево, Миргород и Полтава.
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«Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше, —заявляется в материале.
Минобороны России за последнюю неделю сообщило об уничтожении шести истребителей, средств авиационного поражения и автомобилей инженерной службы, а также повреждении двух самолетов на ремонте. Удары наносились по аэродромам Долгинцево, Миргород и Полтава.
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