В Петрозаводске арестован убивший экс-супругу на рабочем месте мужчина

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По обвинению в убийстве экс-супруги прямо на рабочем месте арестован мужчина в Петрозаводске. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Следователи уточнили, что по их версии злоумышленник нанес женщине не меньше 14 ударов ножом. Обвиняемого заключили под стражу.
«4 июля 2024 года в дневное время мужчина пришел в офис по месту работы своей бывшей супруги в городе Петрозаводске. В присутствии коллег он нанес женщине множественные ножевые ранения», — говорится в сообщении.
Женщина потеряла много крови и скончалась до приезда медиков. Открыто уголовное дело по статье об убийстве.
Известно, что пара развелась примерно год назад, мужчина убил бывшую супругу из-за ревности. Двое несовершеннолетних детей лишились матери.
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Никита Кротов