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В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

23 декабря 2023, 10:33
Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В Севастопольской бухте из-за погоды временно прекратили работать катера и паром.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Паром и катера в местной бухте прекратили работу с утра субботы, 23 декабря. Сообщается, что на площадях Захарова и Нахимова организовали сообщение маршрутных автобусов, соединяющих две части города.


Ранее сообщалось, что на пляже в Севастополе местная жительница обнаружила разбившийся украинский беспилотник «Бобер», который рухнул из-за перегруза взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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У телеведущего Николая Дроздова началась ремиссия
23 декабря 2023, 10:11

Фото: istockphoto/sudok1

86-летний Николай Дроздов борется с онкозаболеванием. Врачи диагностировали рак предстательной железы.
Shot сообщает, что курсы химиотерапии, препараты, витамины, а также обследования, капельницы и диета. Показатели пришли в норму, прогрессировать болезнь перестала. В данный момент врачи особенно пристально следят за сердцем телеведущего — после пройденного лечения возникли некоторые отклонения.

Как сообщила SHOT супруга Дроздова Татьяна Петровна, Новый год с Николаем Николаевичем встретят вдвоем на даче. Семейная пара будет гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом.

«В этом году обойдемся веточкой, а ёлочки есть и на участке, только к ним трудно сейчас подойти — много снега», —рассказала супруга телеведущего.
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«Аэрофлот» запустил тест-перевозку животных на соседнем пассажирском кресле
23 декабря 2023, 09:47

Фото: istockphoto/Ryan Jello

В пресс-службе Аэрофлота заявили, что компания проводит тестирование сервиса перевозки животных в контейнере на соседнем с хозяином кресле.
Пассажир сможет перевезти на соседнем месте только один контейнер с животным или птицей в эконом-классе, Комфорт или Бизнес. Но на некоторых самолетах возможны ограничения. Животное запрещено вынимать из переноски во время полёта.

«Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В классе Бизнес на самолётах Airbus A350 размещение контейнера возможно только в среднем блоке кресел на нечётных рядах», –сообщили в пресс-службе.
Масса контейнера с питомцем не может превышать 15 кг. Животное должно иметь возможность встать в переноске в полный рост и повернуться вокруг себя. Контейнер должен вплотную прикрепляться к сиденью ремнем безопасности.

Тестовый этап перевозки животных будет проходить на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года. После авиакомпания, возможно, продлит услугу на постоянной основе.

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#самолёты
#новости
#животные
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Юрист Нечаева назвала минусы увольнения перед Новым годом
Юрист Нечаева: январские рабочие дни являются «дорогими»
23 декабря 2023, 08:45

Фото: istockphoto/Tzido

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, выгодно ли увольняться прямо перед Новым годом, и входят ли праздничные дни в дни отработки.
«Известия» пишут, что, по словам специалиста, если сотрудник решил уйти по собственному желанию и написал заявление с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления завершится в период новогодних каникул. Праздничные дни войдут в две недели отработки.

«Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов»,- уточняет Татьяна Нечаева.
Если работник уже нашёл новое место работы, то выгоднее оформить трудовые отношения с 1 января. В противном случае будет считаться, что сотрудник работал не полный месяц, и зарплата будет ниже.

Зачастую в компаниях выплачивают годовой бонус. Обычно в договоре или локальном акте указано, что премия не выплачивается, если сотрудник уволен на момент выплаты премии. Порой сам сотрудник или компания не могут выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения суда это спорная ситуация, поэтому лучше её не создавать и увольняться после выплаты премии.

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#работа
#карьера
#новости
#общество
#новый год
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Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников
Эксперт Избаенков: Мошенники под Новый год рассылают фейковые письма о доставке
23 декабря 2023, 06:36

Фото: iStock/fizkes

​Директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков рассказал, что с приходом новогодних праздников активизируются кибермошенники. Одной из основных техник обмана в это время является рассылка поддельных писем якобы от служб доставки, пишет РИА Новости.
«С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана - использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что злоумышленники зачастую использую «технику страха», вынуждая пользователя перейти по ссылке или открыть вложение. Например, в письме говорится, что посылку вернут обратно, если немедленно не совершить какие-либо действия.

«Если в письме предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию», — заключил специалист.

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#мошенники
#карты
#новости
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«Мисс Земля-2023» стала Дрита Зири из Албании
23 декабря 2023, 05:20

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Во Вьетнаме состоялся финал международного конкурса красоты, победительницей стала представительница Албании. Об этом пишет «АиФ».
Так, обладательницей титула «Мисс Земля 2023» признали Дриту Зири. В рамках финального этапа конкурса также присвоили почётные титулы «Мисс Воздух», «Мисс Воды» и «Мисс Огня». Ими стали филиппинка Ильяна Адуана, представительница Вьетнама До Тхи Лан Ань и Кора Блиалулт из Тайланда соответственно.

Россия на мероприятии представляла жительница Нижнего Новгорода Дарья Луконкина.

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Власти Бразилии начали использовать необычных тюремных охранников
Oddity Central: В бразильской тюрьме сторожевых собак заменили на гусей
23 декабря 2023, 04:27

Фото: iStock/Andrey_Kanyshev

В одной из тюрем бразильского штата Санта Катарина сторожевых собак заменили на гусей, пишет издание Oddity Central. Оказалось, что они более эффективны в вопросах охраны, да и содержать их намного дешевле.
«У нас есть видеонаблюдение, личное наблюдение и, наконец, наблюдение с помощью гусей», — говорится в заявлении руководства исправительного учреждения.

Служба безопасности отмечает, что у гусей хороший слух и они издают громкие звуки, тем самым предупреждая охрану о возникновении внештатной ситуации.



Надо отметить, что в Бразилии практика использования гусей в тюрьмах существует давно. Так, ещё в 2011 году тюрьма Собрал в одном из крупнейших городов страны Сан-Паулу привлекла внимание международных новостей из-за использования гусей для предотвращения побегов заключенных.

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#тюрьма
#охрана
#птицы
#собаки
#бразилия
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Водителям объяснили, чьи права станут недействительными в 2024-м
Эксперт Данилов: Водительские права, выданные за рубежом, станут недействительны
23 декабря 2023, 02:46

Фото: iStock/Anton Novikov

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов заявил, что иностранные граждане, которые получили права за границей, в течение полугода после получения гражданства или вида на жительство должны обменять их на российские. Для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну, добавил специалист в беседе с агентством «Прайм».
Уточняется, что нововведения вступят в силу 1 апреля 2024 года. При этом те, кто на этот момент будут иметь основания для замены водительских прав, будет дан год — до 1 апреля 2025 года. Полугодовая норма же норма начнёт действовать для тех, кто получит такие основания позже.

Отмечается, что сдавать экзамены на права таким гражданам не придётся — они смогут получить российский документ на основание иностранного. Если новое требование не будет выполнено, наступит ответственность по ст. 12.7 КоАП, и водитель будет отстранён от управления транспортным средством до получения актуальных прав.

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#россияне
#коап
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Владельцам домашних животных напомнили правила для новогодних праздников
23 декабря 2023, 00:39

Фото: Istockphoto / TatyanaGl

Чтобы избежать неприятностей и волнений в зимние каникул, владельцам домашних животных необходимо выполнять несколько правил. Их перечислили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Согласно прошлогодней статистике, только в Терветуправление №1 Московской области в новогодние праздники обратились более 60 раз с жалобами на плохое самочувствие питомцев. У собак и кошек выявили отравления, гастроэнтерит, инородные тела в кишечнике и другие заболевания», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Хозяевам домашних животных следует избегать опасных украшений. Их нужно развесить повыше. Чтобы животное не поранилось осколками, рекомендуется заменить стеклянные ёлочные игрушки на пластиковые или текстильные. Нельзя использовать в качестве новогодних украшений мишуру в виде дождика.

Ещё один совет – исключить лакомства со стола. Не следует оставлять без присмотра праздничный стол и угощать питомца едой с него. Даже небольшая порция может вызвать серьёзные нарушения пищеварительной системы. Особенно опасны жирная, жареная и сладкая пища, шоколад и виноград.

Не стоит любоваться салютами в компании питомца. В новогоднюю ночь не стоит выводить его на улицу позднее 20 часов. Даже самые смелые животные испытывают сильный стресс при резком шуме. Они могут неожиданно убежать, проявить агрессию или спрятаться.

За 3-5 дней до новогодней поездки за пределы России нужно оформить ветеринарное свидетельство в государственной ветеринарной клинике по месту проживания животного.

Записаться на приём в государственную ветеринарную службу Московской области можно через региональный портал госуслуг. Все вопросы можно по телефону 7 (495) 668-01-25.

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#животные
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Дом для переселенцев из аварийного жилья в Красногорске достроят в начале будущего года
23 декабря 2023, 00:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершить строительство дома для переселенцев из аварийного жилья, который возводится в Красногорске, планируют в I квартале 2024 года. Такой срок назвали в пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«Сейчас строители завершили монолитные работы. Продолжается устройство инженерных сетей и отделка помещений. Также рабочие устанавливают оконные блоки, фасадные конструкции, ведут кровельные работы», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что на объекте трудятся около 150 рабочих, задействовано пять единиц техники. В новостройку переедут 213 семей – более 500 жильцов трёх аварийных домах на улице Первомайской.

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#московская область
#подмосковные стройки
#строительство
#ветхое жильё
#аварийное жильё
#дом
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