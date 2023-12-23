В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

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В Севастопольской бухте из-за погоды временно прекратили работать катера и паром.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Паром и катера в местной бухте прекратили работу с утра субботы, 23 декабря. Сообщается, что на площадях Захарова и Нахимова организовали сообщение маршрутных автобусов, соединяющих две части города.
Ранее сообщалось, что на пляже в Севастополе местная жительница обнаружила разбившийся украинский беспилотник «Бобер», который рухнул из-за перегруза взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Паром и катера в местной бухте прекратили работу с утра субботы, 23 декабря. Сообщается, что на площадях Захарова и Нахимова организовали сообщение маршрутных автобусов, соединяющих две части города.
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Мария Фирсова