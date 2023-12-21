В Минобороны Украины заявили о планах вернуть Крым в 2024 году

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Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что в 2024 году Украина вернет Крым в свой состав. Об этом передает Bild.
«Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель», - сказал Умеров в интервью немецким СМИ.Подобное заявление уже делал глава ГУМ Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он обещал, что летом 2023 года ВСУ войдут в Крым.
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