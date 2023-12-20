На пляже в Севастополе разбился дрон ВСУ из-за перегруза взрывчаткой

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На пляже в Севастополе местная жительница обнаружила разбившийся украинский беспилотник «Бобер», который рухнул из-за перегруза взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На разбитом экземпляре оказалось слишком много взрывчатки. Помимо основной боевой части с 20 кг на БПЛА также дополнительно прикрепили целлофановые пакеты с британским пластичным зарядом весом 10 кг. Предполагается, что беспилотник рухнул из-за чрезмерной нагрузки.
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Элина Позднякова