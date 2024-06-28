В Севастополе введут штрафы за отказ в укрытии на частных объектах при тревоге

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В Севастополе будут штрафовать за отказ от допуска на объекты частной собственности во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.
Отмечается, что для физических лиц размер штрафа составит 3–5 тыс. руб., для должностных лиц — 10–50 тыс. руб. При нарушении соответствующего закона юридические лица должны будут заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Крымске похоронили восьмилетнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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Ранее сообщалось, что в Крымске похоронили восьмилетнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.
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Екатерина Коршунова