В Северной столице открылся музей бомжей

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Во вторник, 1 апреля, свои двери для посетителей открыл петербургский музей бомжей.
Как сообщает РИА Новости, музей находится в историческом центре города, на Гороховой улице. Первая группа гостей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, который рассказал о зарождении бродяжничества в России.
По словам организатора музея Антона Бородина, сегодня слово «бомж» имеет отрицательную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму. Он добавил, что все организаторы частным образом помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
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По словам организатора музея Антона Бородина, сегодня слово «бомж» имеет отрицательную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму. Он добавил, что все организаторы частным образом помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
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Анастасия Чубина