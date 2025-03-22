Эрмитаж назвал провокацией слова девушек, которых не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды

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Представители Эрмитажа назвали провокацией утверждения блогера, которую якобы не пустили в музей из-за чрезмерно нарядной одежды.
Представители музея прокомментировали появившиеся в инфополе сообщения со ссылкой на девушку, которая заявляла, что ее с подругой не пропустили в Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды.
В публикации уточнялось, что посетительницы были в музее и не просто сделали кадры на память, а провели фэшн-съемку с целью рекламы бренда.
Представители музея сочли подобные действия провокацией.
В Эрмитаже подчеркнули, что такое поведение позволило блогеру поднять рейтинг своей страницы и увеличить узнаваемость бренда. Еще предположили, что представители бренда не нашли средств на законную рекламу.
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В публикации уточнялось, что посетительницы были в музее и не просто сделали кадры на память, а провели фэшн-съемку с целью рекламы бренда.
«Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы...Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа», — отмечалось в Телеграм-канале Эрмитажа.
Представители музея сочли подобные действия провокацией.
В Эрмитаже подчеркнули, что такое поведение позволило блогеру поднять рейтинг своей страницы и увеличить узнаваемость бренда. Еще предположили, что представители бренда не нашли средств на законную рекламу.
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Ольга Енгалычева