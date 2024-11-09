В Северном Бутове очистили Верхний Салтыковский пруд

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Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, который расположен в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы, информирует заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Пруд находился в плохом состоянии: на дне накопилось много ила, из-за чего появилось большое количество водорослей. Также нарушилась береговая линия.
Пётр Бирюков отметил, что водоём очистили от ила — извлекли отложения объёмом 325 кубических метров, отремонтировали конструкцию береговых полос протяжённостью боле 140 метров, а также сформировали зону биоплато — в ней высадили более 1,8 тысячи водных растений.
Ранее сообщали, что на юго-западе Москвы началась реабилитация Соловьиного пруда. Водоём расположен в зоне жилой застройки.
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«В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан», — передал заместитель мэра.
Пётр Бирюков отметил, что водоём очистили от ила — извлекли отложения объёмом 325 кубических метров, отремонтировали конструкцию береговых полос протяжённостью боле 140 метров, а также сформировали зону биоплато — в ней высадили более 1,8 тысячи водных растений.
Ранее сообщали, что на юго-западе Москвы началась реабилитация Соловьиного пруда. Водоём расположен в зоне жилой застройки.
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Ольга Енгалычева