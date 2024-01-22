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ФСБ задержала в ДНР группу наркоторговцев

В Енакиево в ДНР обнаружили и закрыли крупный канал сбыта наркотиков
22 января 2024, 09:24
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

В городе Енакиево Донецкой Народной Республики УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотических средств. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на местное отделение ФСБ.

«Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере», — заявили журналистам в ведомстве.
Во время обысков в домах задержанных было обнаружено и изъято практически два килограмма каннабиса. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч.3 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).


Ранее сообщалось, что в подмосковном лесу поймали двух сибиряков с 10 килограммами мефедрона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#днр
#наркотики
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МВД: В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на рэп-концерте
22 января 2024, 09:53

Фото: iStock/Cesare Ferrari

В Санкт-Петербурге 23 молодых людей доставили в отделение полиции за пьянство на рэп-концерте, об этом сообщает региональное МВД в своём Telegram-канале.
Пр информации ведомства, звонок в полицию поступил от местных жителей вечером 20 января. Звонившие сообщили, что группа молодых людей ведёт себя неадекватно, нарушает общественный порядок и нецензурно выражается.

«Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции от дома 44 для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет», — добавили представители МВД.

В отношении задержанных составили административные протоколы за распитие алкоголя в общественном месте лицами, не достигшими 18 лет, а также за мелкое хулиганство. После этого подростков передали официальным представителями.

При этом, как сообщает издание «Фонтанка» задержанные посетили концерт 15-летнего рэп-исполнителя Baby Melo. Он также был доставлен в отделение полиции.

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ФСБ поймала пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны мужчину
На Алтае задержали пытавшегося совершить теракт на объекте Министерства обороны
22 января 2024, 09:43

Фото: istock / Rawf8

Жителя Алтайского края задержали за попытку поджога на объекте Минобороны России в Барнауле. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на УФСБ России по региону.
По данным ведомства, 44-летнего россиянина задержали при попытке совершения теракта в Барнауле. Подозреваемый по указанию куратора изготовил коктейли Молотова и с их помощью планировал поджечь военное здание. Возбуждено уголовное дело за покушение на совершение террористического акта.

Отмечается, что свою вину мужчина признал.

Ранее стало известно, что В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появилось фото выживших при крушении Falcon 10 россиян
«112»: Выжившие в авиакатастрофе россияне почти здоровы
22 января 2024, 09:25

Фото: istockphoto/porpeller

Накануне, 21 января, в Афганистане потерпел крушение бизнес-джет Falcon 10. Появилось фото троих оставшихся в живых пассажиров воздушного судна. Все они являются гражданами России.
Фотографию опубликовал телеграм-канал «112». По сообщению афганских СМИ, ранее один из выживших самостоятельно добрался до горного села и на языке жестов попросил о помощи. Благодаря этому появилась возможность спасти остальных уцелевших. Всего на борту самолёта находились шесть человек, четверо из которых остались в живых.

Известно, что пассажирский самолёт Falcon 10 индийской авиакомпании потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Спасатели нашли разбившийся самолёт и четырёх человек с травмами различной степени тяжести. Примечательно, что бизнес-джет, хотя и принадлежал фирме из Индии, был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России.
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#самолет
#пассажир
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В подмосковном лесу поймали двух сибиряков с 10 кг мефедрона
22 января 2024, 09:17

Фото: iStock/vladans

Двух уроженцев Иркутска задержала полиция в лесу под Подольском, мужчины подозреваются в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Приезжих из Сибири задержали у лесном массиву у СНТ «Ромашка» городского округа Подольск. У них под одеждой и в спортивной сумке были обнаружены свёртки с порошком. Экспертиза показала, что в составе порошка есть наркотик мефедрон. Общий вес обнаруженного составил более десяти килограммов», — говорится в сообщении.
Один из задержанных рассказал, что утроился на эту работу шесть месяцев назад по объявлению в одном их мессенджеров. По инструкции работодателя он забирал партии наркотиков и развозил их по указанным адресам. В «командировку» в Подмосковье он захватил с собой приятеля. Наркотики из тайника в лесу они должны были распространить в Новосибирске, Чите и Иркутске.

Против задержанных заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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#криминал
#наркотики
#полиция
#подольск
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Женщина приревновала сожителя к бывшей и расправилась с ним
Жительница Сахалина зарезала сожителя из-за ревности к бывшей
22 января 2024, 09:08

Фото: istock / Michael Nesterov

На Сахалине 34-летняя женщина предстанет перед судом за убийство сожителя на почве ревности. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области

По данным следствия, между пьяными обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт на почве ревности. Женщину не устроило то, что мужчина долгое время общался с бывшей возлюбленной.

После ссоры сахалинка покинула квартиру, а когда вернулась, взяла кухонный нож и трижды ударила мужчину в грудную клетку. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.

Теперь женщина находится под стражей. Ведется следствие. В дальнейшем она предстанет перед судом. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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#мужчина
#ск рф
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«Я эту мразь убью!»: в Братске учитель угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока
В Братске педагог со словами «ты мразь» отчитала школьника за срыв урока
22 января 2024, 08:24

Фото: istock / Zhang Shu

В Братске Иркутской области педагог отчитала школьника со словами «ты мразь» за срыв урока. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в школе №24 города Братска, в Сети появилось видео, где учитель громко кричит на восьмиклассника и угрожает ему при других ребятах. Одноклассники сказали, что мальчик, который сорвал урок, постоянно провоцирует преподавателей.

Комитет образования Иркутской области начал проверку и уже назвал происходящее вопиющим. Перед родителями ребенка учитель извинилась.

До этого стало известно, что в школе Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее также сообщалось, что В Саратове первоклассник получил травму головы после избиения в школе.

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#школа
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На Кубани проверят людей, клянчивших деньги якобы для СВО
СКР: в Краснодарском крае замечены мошенники в военной форме со сборами на СВО
22 января 2024, 07:46

Фото: istock / Prostock-Studio

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад с данным о мошенниках в Краснодарском крае, которые, по сведениям СМИ, собирают пожертвования под видом отправки в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу СКР в телеграм-канале.

В станице Марьянской были замечены мужчины в военной форме, передвигающиеся на автомобиле с большой латинской буквой «Z» на заднем стекле, которые по заявлению местных жителей являются мошенниками. Их личность на данный момент не установлена.

В региональном СУ СК России проведут процессуальную проверку по факту этих инцидентов. Руководитель регионального отделения А. К. Маслов предоставит доклад о ходе проверки председателю СКР.

Ранее сообщалось, что в отношении лидера узбекской диаспоры возбудили дело за оскорбление участников СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США нашли мёртвыми — CENTCOM
22 января 2024, 07:11

Фото: iStock/GWImages

Американские военные обнаружила тела двух бойцов спецназа ВМС США, упавших в воду у побережья Сомали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CENTCOM.
Уточняется, что инцидент случился в Аденском заливе 11 января. Американские бойцы планировали совершить высадку на судно, которое, предположительно, перевозило иранское оружие. Однако при выполнении операции «морские котики» пропали без вести.

«Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на «погибших», — проинформировали в Пентагоне.

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#тела
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На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ взорвалась угольная пыль, персонал не пострадал
22 января 2024, 05:43

Фото: istockphoto/RamonCast

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел взрыв угольной пыли, который привел к выбитым окнам под действием ударной волны, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент произошел в результате взрыва мельницы котла № 7. Важно отметить, что в турбинном цехе повреждений не зафиксировано, и персонал не пострадал.

Жители города сообщили, что в их квартирах наблюдалось небольшое понижение температуры, однако «Территориальная генерирующая компания № 14» заверила, что не произошло нарушений в теплоснабжении, и котел уже был отремонтирован.

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