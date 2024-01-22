ФСБ задержала в ДНР группу наркоторговцев

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В городе Енакиево Донецкой Народной Республики УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявили и закрыли крупный канал сбыта наркотических средств. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на местное отделение ФСБ.
«Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере», — заявили журналистам в ведомстве.Во время обысков в домах задержанных было обнаружено и изъято практически два килограмма каннабиса. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч.3 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
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Алина Юрчак