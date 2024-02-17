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Кот умер во время чистки зубов в ветклинике, ветеринары скрывают причину смерти

В Казани девушка обвинила ветклинику в убийстве своего кота
17 февраля 2024, 14:56
Фото: istock / Dacharlie

Фото: istock / Dacharlie

В Казани девушка обвинила ветклинику в смерти своего кота, которого она привела им на чистку зубов. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Мария оставила кота Бата на операцию в ветклинике «Ветэксперт». Через пару часов ей сказали, что у животного остановилось сердце, не пояснил причину смерти. Как рассказала хозяйка, ее животное было здоровое, она постоянно проводила ему чекапы, УЗИ. Мария прибежала в ветклинику, где ветеринары начали ее «футболить», когда она пыталась выяснить, что произошло с любимцем.

Один ветеринар проболтался, что коту после анестезии успели почистить одну сторону рта, удалили два зуба, после чего он скончался. Официально в эпикризе из ветклиники написали две строчки, что сердце кота остановилось через 20 минут после начала операции.


Женщине так и не удалось выяснить праву. Как утверждает Мария, руководство ветеринарной клиники запретило врачам общаться с ней на тему случившегося. Запись с видеокамер ей тоже не предоставили.

Девушка готовит обращение в суд.

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#животное
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#операции
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#животные
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В Петербурге задержали мужчину из-за оскорбительных надписей об СВО
17 февраля 2024, 15:09

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Полиция задержала в Санкт-Петербурге местного жителя, который написал оскорбительные слова об СВО на стенах трёх домов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Отмечается, что 21 января в отделение полиции Калининского района города поступили сообщения о том, что на стенах храма, Политехнического музея и церкви при нём появились оскорбительные надписи о проведении Россией спецоперации на Украине. При этом две последние постройки признаны историческими памятниками.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий неподалеку от мест совершения правонарушений. 14 февраля его задержали.

В отношении петербуржца возбуждено два уголовных дела о вандализме и повреждении объектов культурного наследия.

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#вандализм
#сво
#уголовное дело
#санкт-петербург
#полиция
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Самолёт вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту
17 февраля 2024, 14:49

Фото: iStock/Marcus Millo

Российский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за пожара на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что об инциденте на борту стало известно через несколько минут после взлёта, о чём командир самолёта сообщил диспетчерам.

Затем лайнер сделал несколько кругов над Московской областью и благополучно вернулся в Шереметьево спустя 20 минут после взлёта.

Спустя четыре часа все пассажиры самолёта смогли вылететь в Стамбул другим рейсом.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево приземлился самолёт в отказавшим двигателем.

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#самолет
#возгорание
#шереметьево
#москва
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В Мелитополе эвакуировали спортивную школу после взрыва во время соревнований
МЧС: в спортивной школе в Мелитополе прогремел взрыв
17 февраля 2024, 14:38

Фото: istock / matimix

Посетители спортивной школы в Мелитополе были эвакуированы после того, как во время соревнований в здании произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС.

«В мелитопольской спортивной школе прозвучал хлопок. В ДЮСШ №3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы», — сообщают в оперативных службах региона.
Инцидент произошел примерно в 13:00, сведенья о происшествии утоняются.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, во время ЧП на втором этаже здания могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.

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#мчс
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#инцидент
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Mash: четвероклассника засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы
17 февраля 2024, 14:27

Фото: istock / Evgenia Sholohova

Мальчика засосало в снегоуборочный комбайн на севере Москвы. Как сообщает Телеграм-канал Mash, в день инцидента выпала месячная норма осадков, из-за чего была плохая видимость.

11-летний Кирилл М. возвращался домой после уроков. Навстречу ему ехал снегоуборочная машина, но ребенок был очень увлечен видами Войковского района, что не заметил, как попал под щётку машины. Водитель вызвал бригаду скорой помощи. Медики отвезли школьника в больницу и зашили рваную рану правой голени.

Ранее стало известно, что Новосибирске задержали мать младенца, которая завернула его в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
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#медики
#машины
#машина
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Невеста участника спецоперации купила на его деньги дорогой автомобиль и скрылась
В Петербурге участник СВО заявил в полицию на невесту, сбежавшую на его машине
17 февраля 2024, 13:44

Фото: istock / Creative Credit

В Санкт-Петербурге участник СВО обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой помочь найти его бывшую невесту. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал военнослужащий, женщина часто изменяла ему, но он ее прощал. Незадолго до инцидента пара решила приобрести подержанную машину марки Audi на средства военного. Мужчина не мог принимать участие в сделке из-за перелома ноги, поэтому он предположил, что все дела сделает его возлюбленная.

В результате женщина купила машину стоимостью около миллиона рублей и скрылась. Бывшему партнеру женщина прислала его банковскую карту, на балансе которой осталось 53 тысячи рублей. До инцидента там находилось 2 миллиона рублей.

Сейчас женщину ищет полиция.

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#мужчина
#сво
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В Новосибирске задержали мать младенца, выброшенного в мусорный контейнер
17 февраля 2024, 12:22

Фото: istock / fotoember

В Новосибирске задержали 22-летнюю женщину по подозрению в попытке убийства собственного новорожденного ребенка, которого она завернула в пакет и выбросила в мусорный контейнер в 25-градусные морозы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону.

«В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство новорожденного ребенка в городе Новосибирске возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), задержана его 22-летняя мать», — сказано в сообщении.
Новорожденный ребенок был обнаружен днем 16 февраля в мусорном баке на улице 1905 года местным жителем. Бригада скорой помощи доставила малыша в больницу. По информации регионального минздрава, состояние мальчика стабильное. Сколько времени ребенок провел на улице — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Омске пенсионерка напала с молотком на спящего внука. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Трое детей пострадали в ДТП на северо-западе Москвы
17 февраля 2024, 11:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП на северо-западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.
Отмечается, что авария произошла на улице Народного ополчения. Предварительно, ситуация разворачивалась следующим образом: автомобиль «Мазда», выезжая с прилегающей территории, столкнулся с машинами «Хендай» и «Ниссан». В результате аварии пострадали пять человек, в числе которых трое детей.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в районе подмосковного Ступино столкнулись два рейсовых автобуса. В результате аварии пострадали три человека.

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#дети
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В Омске пенсионерка напала с молотком на спящего внука
17 февраля 2024, 10:03

Фото: iStock/Niklas Storm

В Омске пенсионерка напала с молотком на своего спящего внука. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне утром. Родители готовилась к завтраку, а их девятилетний сын ещё спал. Вдруг они услышали, что мальчик кричит. Вбежав в комнату они увидели, что 57-летняя бабушка мальчика стоит над ним и бьёт его молотком по голове. Родители отобрали у неё инструмент и начали оказывать помощь ребёнку, вызывая при этом скорую.

Тем временем пенсионерка ушла в соседнюю комнату, где сначала ранила себя в шею ножом, а затем и свою мать – 86-летнюю прабабушку мальчика.

После этого женщина выбежала на улицу, где её оперативно задержали прибывшие полицейские.

В настоящее время мальчик и его бабушка находятся в реанимации. Также госпитализировали и прабабушку, которая, к счастью, не получила серьёзных травм.

Уточняется, что пенсионерка никогда не отличалась неадекватным поведением.

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#пенсионерка
#нападение
#ребёнок
#омская область
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ПВО устранила четыре беспилотника в небе над Калужской областью
Губернатор региона сообщил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника
17 февраля 2024, 06:26

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», – написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, жертв и разрушений нет.

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#пво
#беспилотник
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