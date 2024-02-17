Кот умер во время чистки зубов в ветклинике, ветеринары скрывают причину смерти

Фото: istock / Dacharlie
В Казани девушка обвинила ветклинику в смерти своего кота, которого она привела им на чистку зубов. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Мария оставила кота Бата на операцию в ветклинике «Ветэксперт». Через пару часов ей сказали, что у животного остановилось сердце, не пояснил причину смерти. Как рассказала хозяйка, ее животное было здоровое, она постоянно проводила ему чекапы, УЗИ. Мария прибежала в ветклинику, где ветеринары начали ее «футболить», когда она пыталась выяснить, что произошло с любимцем.
Один ветеринар проболтался, что коту после анестезии успели почистить одну сторону рта, удалили два зуба, после чего он скончался. Официально в эпикризе из ветклиники написали две строчки, что сердце кота остановилось через 20 минут после начала операции.
Женщине так и не удалось выяснить праву. Как утверждает Мария, руководство ветеринарной клиники запретило врачам общаться с ней на тему случившегося. Запись с видеокамер ей тоже не предоставили.
Девушка готовит обращение в суд.
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Один ветеринар проболтался, что коту после анестезии успели почистить одну сторону рта, удалили два зуба, после чего он скончался. Официально в эпикризе из ветклиники написали две строчки, что сердце кота остановилось через 20 минут после начала операции.
Девушка готовит обращение в суд.
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Алина Юрчак