Спасённый с контейнерной площадки в Раменском кот поменял семью

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Ирина Моисеева
Кота породы сфинкс, найденный в мороз в запечатанной коробке на контейнерной площадке в Раменском, забрали в новую семью. Питомца забрала дочь водителя мусоровоза Бориса Галишникова, который спас животное. Теперь кот живёт в деревне Дергаево.
«Когда папа принёс коробку, мы открыли и увидели этого кота, я поняла, что он останется с нами. На следующий день обратились в ветеринарную клинику. Животное обследовали, сделали необходимые процедуры. Нам сказали, что кот практически здоров, ему примерно полтора года», – рассказала Анастасия Галишникова.Новая хозяйка также рассказала, почему коту дали кличку Вольт.
«Мы с мамой и сестрой выбрали имя Вольт, так как новый питомец создал некое напряжение в доме. Первое время он вообще вёл себя немного агрессивно, не подпускал, даже не выходил из домика. Но потом освоился, понял, что находится в безопасности, и его здесь любят», – рассказала девушка.Семье Галишниковых, в доме которых живут ещё несколько питомцев, окажут помощь от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Жители Раменского получат сертификат на покупку корма для животных, а их домашний любимец — бесплатное ветеринарное обслуживание.
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Лора Луганская