В деревне Иваново округа Егорьевск отремонтируют ФАП

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта планируют провести в деревне Иваново городского округа Егорьевск, подряд на работы уже выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать одноэтажное здание ФАПа в деревне Иваново», — говорится в сообщении.ФАП в Иванове был построен в 1986 году, его общая площадь составляет около 387 квадратных метров. Капитальный ремонт будет финансироваться из бюджета Московской области. Работы должны быть завершены в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 65 миллионов 380 тысяч рублей, заявки принимаются до 20 января.
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