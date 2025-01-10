В Коломне ищут подрядчика на капремонт корпуса детского хосписа

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт хозяйственного корпуса Московского областного детского хосписа, расположенного в Коломне, планируется провести в текущем году, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик долен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать хозяйственный корпус детского хосписа — одноэтажное здание 1977 года постройки. Общая площадь корпуса составляет более 322 квадратных метров», — говорится в сообщении.Начальная цена подряда — 54 миллиона 543 тысячи, заявки принимаются до 20 января. Финансирование ремонта предусмотрено из бюджета Московской области.
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