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В Коломне ищут подрядчика на капремонт корпуса детского хосписа

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Капитальный ремонт хозяйственного корпуса Московского областного детского хосписа, расположенного в Коломне, планируется провести в текущем году, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.


«Подрядчик долен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать хозяйственный корпус детского хосписа — одноэтажное здание 1977 года постройки. Общая площадь корпуса составляет более 322 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Начальная цена подряда — 54 миллиона 543 тысячи, заявки принимаются до 20 января. Финансирование ремонта предусмотрено из бюджета Московской области.

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В Звенигороде построят детскую поликлинику на 220 посещений за смену
10 января 2025, 11:53

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детскую поликлинику, рассчитанную на 220 посещений в смену, построят в районе Нахабинского шоссе в Звенигороде, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника предназначена для оказания лечебной, консультативной, диагностической и профилактической помощи детям. Общая площадь медучреждения составит пять с половиной тысяч квадратных метров», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Согласно проекту, в поликлинике предусмотрены кабинеты основных медицинских специалистов: юных пациентов буду принимать педиатры, неврологи, кардиологи, неврологи, урологи, ЛОР-врачи, стоматологи, логопеды и пр. Кроме того, в здании будет зоны ультразвуковой и функциональной диагностики, физиотерапии, ЛФК и неотложной помощи.

Завершить постройку поликлиники планируется в 2026 году.

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Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Чехове
10 января 2025, 10:50

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену ведётся в подмосковном Чехове, сдать объект в эксплуатацию должны до конца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Площадь поликлиники составит около 8,6 тыс. квадратных метров. Приём в медучреждении будут вести педиатры, а также врачи узких специализаций. Кроме того, в здании предусмотрены зоны функциональной диагностики, реабилитации и травматологическое отделение», — отметил глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.
На прилегающей территории будет организована парковка, кроме того, там установят детскую площадку и оборудуют места для отдыха.

В настоящее время в будущей поликлинике устанавливают оконные блоки и начинают отделку внутренних помещений.

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#строительство
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В деревне Иваново округа Егорьевск отремонтируют ФАП
10 января 2025, 09:55

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта планируют провести в деревне Иваново городского округа Егорьевск, подряд на работы уже выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать одноэтажное здание ФАПа в деревне Иваново», — говорится в сообщении.
ФАП в Иванове был построен в 1986 году, его общая площадь составляет около 387 квадратных метров. Капитальный ремонт будет финансироваться из бюджета Московской области. Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 65 миллионов 380 тысяч рублей, заявки принимаются до 20 января.

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Назван порядок восстановления питания после новогодних праздников
09 января 2025, 21:47

Фото: istockphoto/nensuria

Восстановление питания после новогодних праздников, когда предпочтение отдавалось высококалорийной пище, должно начинаться с генеральной уборки холодильника. Об этом пишет Общественная Служба Новостей, ссылаясь на мнение диетологов. В первую очередь, как отмечается, нужно избавляться от закусок, слишком соленых и острых блюд, алкоголя, а также остаткам новогоднего застолья, если таковые еще остались.
Следом за наведением порядка в холодильнике нужно начинать выстраивать правильную диету. Половина меню, отмечает издание, должна состоять из овощей и фруктов, ферментированных продуктов (кефир, йогурт, творог и т.д.), качественного какао и зеленого чая, цельнозерновых и рыбы.

В то же время диетолог и эндокринолог Юлия Атамонова не советует садиться после новогодних праздников на строгие диеты. В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала четыре правила — добавить в рацион больше овощей, есть кисломолочные продукты, пить больше воды и уменьшить количество красного мяса.
«Садиться на строгую диету после новогодних праздников не стоит — так есть риск, что вы сорветесь и наберете лишний вес. Самое лучшее, что сейчас вы можете сделать, это придерживаться четырех правил», — отметила врач.
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Ограничений в школах и вузах России из-за метапневмовируса не планируют
09 января 2025, 19:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В российской системе образования не планируется вводить ограничения из-за метапневмовируса, вспышку которого зафиксировали в начале года в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области со ссылкой на информацию Министерства просвещения России.
«Минпросвещения ежедневно проводится мониторинг, ситуация под контролем. Российская образовательная система демонстрирует высокую готовность к различным вызовам. Это опыт, накопленный во время пандемии коронавируса. Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», – отметил министр просвещения страны Сергей Кравцов.
Он заверил, что в учебных заведениях по-прежнему уделяют особое внимание мерам эпидемиологической безопасности. Эти требования Роспотребнадзора доказали эффективность для сохранения здоровья учеников и педагогов.

Пока обращений о распространении метапневмовируса на территории России от участников образовательного процесса не поступало.

5 января Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило, что в стране зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Рост заболеваемости особенно заметен на севере страны – рядом с границей с Россией. Кадры из переполненных китайских больниц показали СМИ всего мира, напоминая о временах пандемии COVID-19.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения метапневмовируса в России нет. По её словам, тестирование на этот вирус ведётся давно.

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Можайский врач Малина оценила опасность метапневмовируса
09 января 2025, 18:35

Фото: iStock / Peter Hansen

Метапневмовирус, сообщения о распространении которого в последние дни поступают из Китая и других стран, известен ещё с 2001 года. Об этом сообщила заместитель главврача Можайской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-терапевт Анастасия Малина.
«Метапневмовирус – один из распространённых вирусов, вызывающих респираторные инфекции по всему миру. Он известен уже давно – с 2001 года. А в России тесты для его выявления существуют с 2010-го. Подобные инфекции, как обычно, более опасны для детей, пожилых людей и пациентов со сниженным иммунитетом», – отметила Малина, слова которой приводит пресс-служба администрации Можайского городского округа.

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Основные симптомы заболевания – кашель, заложенность носа, насморк, повышенная температура, затруднённое дыхание и изменение голоса. Медик подчеркнула, что вакцину против метапневмовируса ещё не разработали, но прививка от пневмококковой инфекции значительно снижает вероятность заражения любыми вирусными инфекциями.

5 января Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило, что в стране зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Рост заболеваемости особенно заметен на севере страны – рядом с границей с Россией. Роспотребнадзор в тот же день заявил, что ведёт наблюдение за эпидемиологической ситуацией.

Позже кадры из переполненных китайских больниц передали СМИ всего мира, напоминая о временах пандемии коронавируса.

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#здравоохранение
#здоровье
#вирус
#можайск
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье расширили круг участников программы компенсации аренды жилья
09 января 2025, 18:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с января расширили перечень должностей медработников по программе компенсации аренды жилья. Об этом объявил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Теперь воспользоваться мерой соцподдержки могут заведующие структурными подразделениями медицинских организаций и заведующие ФАПами. Программа позволяет поддерживать как специалистов, которые давно работают в наших медучреждениях, так и тех, кто лишь недавно трудоустроился», – пояснил министр.
Как напомнили в пресс-службе Минздрава Московской области, медицинские специалисты региона, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться компенсацией аренды съёмного. Им положена ежемесячная выплата в 20 тыс. рублей, а супружеским парам медработников – в 30 тыс. рублей.

Чтобы получить выплату, медработникам нужно соответствовать нескольким условиям. Так, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья, расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Московской области. Другое условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.
«Заведующие структурными подразделениями медорганизаций – отдела, отделения, лаборатории, кабинета и так далее – могут воспользоваться программой, если их должность соответствует профилю структурного подразделения и включена в перечень специальностей. Необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры социальной поддержки медработников. Это, например, программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.

Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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Электростальские хирурги спасли женщину с уникальным перекрутом кишечника
09 января 2025, 18:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Электростальской больницы спасли жизнь пациентки, у которой часть кишечника перекрутилась вокруг своей оси на 720 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой экстренно поступила 55-летняя женщина с жалобами на резкую боль в животе, которая началась несколько дней назад. Обследование органов малого таза выявило у неё новообразование за маткой. Было решено сделать срочную операцию. Во время неё хирурги столкнулись с крайне редким диагнозом – аксиальным перекрутом дивертикула Меккеля.
«Этот дивертикул представляет собой локальное мешковидное выпячивание кишки с содержимым. Его перекрут встречается весьма редко, что делает наш случай уникальным. К тому же он располагался в малом тазу между маткой и придатками, что добавляет ситуации аномальности. Размер образования составлял 15 см, а его тёмно-багровый цвет и перекрут вокруг своей оси на 720 градусов подтверждали редкость клинического случая. Дивертикул удалось удалить без раскручивания», – рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Игорь Ликий.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Гистология показала доброкачественный характер образования. После длительного восстановления в стационаре женщину выписали на амбулаторное лечение. Сейчас она вернулась к обычной жизни.

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Травматолог МОЦОМДа рассказал, как избежать травм во время зимних развлечений
09 января 2025, 17:48

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Зимние развлечения могут быть не только приятными, но и опасными. Врач-травматолог-ортопед из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) рекомендует соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.
«При катании на санках выбирайте безопасные склоны без препятствий, таких как деревья или камни. Убедитесь, что спуск не выходит на проезжую часть. Дети должны кататься под присмотром взрослых. Для лыжников важно правильно подобрать экипировку. Перед выходом на трассу важно размяться, чтобы не было растяжений. Начинающим лучше избегать крутых склонов и кататься в специально оборудованных зонах», — рассказал специалист центра.
Кроме того, он подчеркнул, что необходимо пользоваться средствами защиты: шлемы, наколенники и налокотники снизят риск получения травм.

Погодные условия тоже имеют значение. При сильном ветре, тумане или гололёде рекомендуется отложить катание. Температура воздуха должна быть не ниже -15 градусов по Цельсию.

«Если вы новичок, не стоит сразу выбирать сложные трассы. Начните с пологих склонов и простых маршрутов. Катайтесь в комфортном темпе, избегайте гонок и соревнований, если чувствуете себя неуверенно», — подчеркнул травматолог.

При получении травмы, необходимо принять соответствующие меры:

  • обеспечить пострадавшему покой;
  • приложить холодный компресс при ушибах.
  • при подозрение на серьёзное повреждение, например, перелом или растяжение — обратиться за медицинской помощью.

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