В Коломне ищут подрядчика на капремонт корпуса детского хосписа

Восстановление питания после новогодних праздников, когда предпочтение отдавалось высококалорийной пище, должно начинаться с генеральной уборки холодильника. Об этом пишет Общественная Служба Новостей, ссылаясь на мнение диетологов. В первую очередь, как отмечается, нужно избавляться от закусок, слишком соленых и острых блюд, алкоголя, а также остаткам новогоднего застолья, если таковые еще остались.