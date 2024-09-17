В Шаховской нашли скопление редких лишайников

Фото: ПФ «Верховье»
В городском округе Шаховская выявлен биотоп с уникальным для Московской области разнообразием и обилием редких видов лишайников. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Интересные находки описали специалисты природоохранного фонда «Верховье», ведущие мониторинг редких видов по заказу министерства. На елях зафиксированы густые заросли бриорий и усней разных видов, на осинах встречены рамалины, анаптихии реснитчатые и даже лептогиум насыщенный. В Московской области это лишь третье известное место обитания этого редкого вида. Все лишайники включены в Красную книгу региона. Биотоп находится на территории государственного природного заказника «Истоки реки Иночь», – отметили в ведомстве.Находки свидетельствуют, что уникальные экосистемы западного Подмосковья находятся в хорошем состоянии и остаются средоточием мест обитаний редких видов.
В министерстве напомнили, что лишайники имеют большое природоохранное значение. Они являются индикаторами чистого воздуха, поэтому очень важно анализировать их распространение для получения дополнительных данных мониторинга качества воздуха в регионе.
Читайте также:
В двух подмосковных муниципалитетах выявили краснокнижные грибы
Минэкологии согласилось с администрацией Красногорска по вопросу загрязнения земель
В Подмосковье завершили рекультивацию мусорного полигона «Егорьевский»
Лора Луганская