В Шаховской отремонтируют спорткомплекс на 1-й Советской улице

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт спортивного комплекса проведут в рабочем посёлке Шаховская, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Шаховская, 1-я Советская улица, дом №61. Кроме того, обязанности подрядчика входит поставка всего оборудования, необходимого для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.Площадь спорткомплекса составляет более 970 квадратных метров. Завершить капремонт планируется в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 108 миллионов 616 тысяч 693 рубля 93 копейки, заявки принимаются до 28 ноября.
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