Два объекта в Краснознаменске вошли в список всероссийского голосования по благоустройству

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Две общественные территории, расположенные в городском округе Краснознаменск, вошли в список Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Жители Краснознаменска могут отдать голоса за один из следующих объектов: Комсомольский бульвар от дома №3 по Молодёжной улице до дома №4 по Октябрьской улице, сквер Победы на улице Победы», — говорится в сообщении.Всероссийское голосование по благоустройству стартует 15 марта. Участие в нём смогут принять все жители Московской области старше 14 лет. В этом году с 15 по 17 марта проголосовать можно будет на избирательных участках, где будут проводиться выборы президента России.
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