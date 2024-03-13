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Два объекта в Краснознаменске вошли в список всероссийского голосования по благоустройству

13 марта 2024, 09:53
Фото: iStock/Yarphoto

Фото: iStock/Yarphoto

Две общественные территории, расположенные в городском округе Краснознаменск, вошли в список Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Жители Краснознаменска могут отдать голоса за один из следующих объектов: Комсомольский бульвар от дома №3 по Молодёжной улице до дома №4 по Октябрьской улице, сквер Победы на улице Победы», — говорится в сообщении.
Всероссийское голосование по благоустройству стартует 15 марта. Участие в нём смогут принять все жители Московской области старше 14 лет. В этом году с 15 по 17 марта проголосовать можно будет на избирательных участках, где будут проводиться выборы президента России.


Ранее сообщалось, что сего в этом году в список для голосования от Московской области вошли 220 объектов, включая две набережные, семь пешеходных зон, восемь парков и 203 сквера. Объекты, которые наберут больше всего голосов, войдут в план по благоустройству на 2025 год.

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#краснознаменск
#благоустройство
#голосование
#министерство благоустройства мо
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WADA признало невиновной тренера Валиевой в допинговом скандале
13 марта 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует возбуждать уголовное дело против тренера российской фигуристки Камилы Валиевой, Этери Тутберидзе, в связи с отсутствием прямых доказательств ее причастности к допинговому скандалу. Об этом сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли в интервью Apnews.
«Отсутствуют доказательства, прямо связывающие тренера с делом Валиевой по допингу», — подчеркнул Ниггли.
Он также выразил недовольство тем, что за допинг была дисквалифицирована именно Валиева, а не те лица, которые могли инициировать ее употребление. Президент WADA Витольд Банка также утверждает, что первоначальная инициатива о допинге не исходила от Камилы Валиевой.

Ранее фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию в связи с нарушением антидопинговых правил. Это решение было принято Спортивным арбитражным судом (CAS) после обнаружения запрещенного препарата триметазидина в ее организме во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева лишили всех полученных наград, и ей запретили участие в Олимпиаде до 2025 года.

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#президент
#допинг
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В Котельниках для школьников организовали урок по доврачебной помощи
13 марта 2024, 10:13

Фото: пресс-служба городского округа Котельники

В Котельниках в школе №1 для детей провели уроки по оказанию первой помощи. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Котельники.
На примерах правила по оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях проводил профессиональный инструктор тактической медицины, участник СВО с позывным Махно.

«Такие занятия проводятся регулярно во всех школах города. Ученики школы №1 сегодня не только приобрели новые знания, но и определились для себя, готовы ли они помогать другим, брать на себя ответственность за свою жизнь и жизнь других людей», — подчеркнули в пресс-службе городского округа.

Стоит отметить, что благодаря таким мероприятиям для школьников, дети смогут без паники быстро и правильно помочь человеку в разных ситуациях.

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#котельники
#школьники
#правила
#сво
#первая помощь
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Российский военный получил восемь лет колонии за уклонение от службы
В Бурятии дали 8 лет военному, который больше года скрывался от службы
13 марта 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Zolnierek

К восьми годам колонии строгого режима суд приговорил военнослужащего из Бурятии, который больше года скрывался от службы. Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
По имеющейся информации, военный, не желая продолжать службу, оставил военную часть и нашел неофициальную работу. Кроме того, мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение, которое позже предъявил правоохранителям.

Суд приговорил военнослужащего к восьми годам колонии. Кроме того, мужчине назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.

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#суд
#штраф
#армия
#бурятия
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Маск отреагировал на заявление Путина о применении ядерного оружия
13 марта 2024, 09:31

Фото: iStock/Gerasimov174

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.
Издание Zerohedge привело слова российского лидера о том, что Россия будет готова применить ядерное оружие в том случае, если государство окажется под угрозой.

Миллиардер ответил на публикацию комментарием «Конечно».

Напомним, Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву сообщил, что Россия действительно готова с технической точке зрения к ядерному противостоянию, однако в настоящее время нет оснований для его применения.

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#россия
#владимир путин
#интервью
#ядерное маск
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План «Ковёр» введён в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
13 марта 2024, 09:21

Фото: iStock/aapsky

Воздушная гавань Санкт-Петербурга временно не выпускает и не принимает самолеты, сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, в аэропорту введен план «Ковёр». Как правило, мера вводится для обеспечения безопасности полетов. Прежде такой план был объявлен из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время информация о летательных объектах не поступала.

Прежде сообщалось, что система ПВО перехватила 25 БПЛА, выпущенных ВСУ по различным регионам страны. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#санкт-петербург
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Коуч оценил перспективность отношений с женщиной с большим количеством партнеров
13 марта 2024, 07:44

Фото: istock / Tero Vesalainen

К коучу по отношениям Мэттью Хасси обратилась женщина, которая уверена, что большое количество партнеров в прошлом обесценивает ее значимость в глазах избранника. Эксперт оценил ее утверждение в материале для The good men project.
Девушка призналась, что испытывает дискомфорт из-за мнения, что опытные в сексе женщины, не достойны надежных отношений.

Хасси отметил, что у людей мнение на этот счёт может отличаться и призвал женщину меньше обращать внимания на негатив.

«Эмоционально зрелые люди понимают, что у каждого есть своя история жизни. Поиск развитых, открытых партнеров имеет решающее значение для здоровых отношений», — заявил эксперт.
Специалист отметил, что в основном, люди переживают из-за девственности в 35 лет или же напротив, из-за неудачных попыток найти достойного партнера после многочисленных романов.

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#мнение
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Начался священный месяц Рамадан: Что можно и чего нельзя делать в этот месяц?
Рамадан с 10 марта 2024: Как его отметят в России и что запрещено мусульманам
13 марта 2024, 06:00

Фото: istock / Scrofula

Рамадан (Рамазан) – священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. О времени начала и конца Рамадана в 2024 году, а также о том, что можно и нельзя в этот месяц читайте в материале «Радио 1».

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2024 году

В России в 2024 году Рамадан наступил 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста пришёлся на 11 марта, конец Рамадана наступит 8 апреля. На закате последнего дня и весь следующий день, 10 апреля, верующие мусульмане будут отмечать праздник разговения — Ураза-байрам.

Месяц Рамадан: в чем его суть для верующих

Для верующих Рамадан — главная обязанность в году. В период месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост, который считается одним из самых строгих среди всех религий. Соблюдение поста предписано для того, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении заветов Аллаха. Многие мусульмане считают, что пропущенные при жизни дни поста будут компенсировать их потомки.

Во время Рамадана нужно сдерживать свой нрав, вести себя благородно и достойно, стремиться к самосовершенствованию и совершать поступки во благо. Верующим можно употреблять пищу и воду только дважды в день: до рассвета (сухур) и на закате (ифтар).

Пост в Рамадан является третьим из пяти столпов ислама. Его обязательно нужно соблюдать всем взрослыми мусульманам, кроме больных, путешественников и женщин в период менструации или беременности. При этом им в любом случае необходимо возместить дни поста, как только это станет возможным. Пожилые люди могут соблюдать пост по своему усмотрению.

Что нужно делать

Мусульмане верят, что первые 10 дней священного месяца приносят верующим милость Аллаха, вторые — прощение и избавление от грехов, а третьи — спасение от ада. С Рамаданом связан ряд строгих правил и запретов, которые могут немного различаться в зависимости от культуры.

В священный месяц Рамадан дозволяется:

  1. чистить зубы, не глотая при этом воду;
  2. купаться, следя, чтобы вода не попала в рот.
  3. глотать слюну;
  4. сдавать кровь;
  5. вакцинироваться и делать уколы;
  6. целоваться не в интимных целях.
В дневное время нужно заниматься молитвами, чтением Корана, работой, благочестивыми размышлениями и поступками, а также благотворительностью. Помимо обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительный намаз.

Что запрещено

В дневное время священного месяца запрещено:

  1. курить (или нюхать) табак, кальян или благовония,
  2. вызывать рвоту;
  3. глотать мокроту, поскольку это считается питьем;
  4. вести половую жизнь;
  5. предаваться удовольствиям и развлечениям.
Эти запреты помогают развить самообладание, смирение и сострадание к нуждающимся. После заката ограничения снимаются, но излишества, к примеру, чрезмерное веселье или переедание, не приветствуются.

Не считается нарушением поста случайное попадание пищи или воды в рот. Например, если идет дождь или вы, по случайности, проглотили какое-нибудь насекомое.

Как отмечают и зачем нужен календарь Рамадана

Рамадан является девятым месяцем мусульманского лунного календаря. Традиционно начало Рамадана отсчитывают с появления луны и строго фиксированной даты нет – каждый год начало приходится на разное время. Все дело в специфике лунного календаря: он на 11 дне короче, чем Григорианский. Из-за этого Рамадан каждый год наступает на 11 дней раньше, чем в прошлом году.

Во время священного месяца Рамадан в мусульманских государствах заметно снижается рабочая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения, обычная жизнь смещается на вечер и ночь.

Так как время поста зависит от времени захода солнца, оно меняется ежедневно. Расписание, которое помогает мусульманам узнать, когда начинается и заканчивается пост в Рамадан, в регионах отличается.

Рамадан 2024 в России

Согласно данным ВЦИОМ, 5% населения России исповедует ислам. По данным НИУ ВШЭ, в 2016 году ислам исповедовали 7,7% взрослых россиян, тогда как в 2000 году в стране насчитывалось 7,4% последователей ислама.

Так, в РФ проживают от 7 до 12 млн мусульман. При этом 94,5% российских мусульман относят себя к «верующим» и «скорее верующим». Это означает, что пост будут соблюдать около 10 млн человек.

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#пост
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#ислам
#мусульмане
#ограничения
#россия
#религия
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Юрист Соловьёв заявил о праве россиян покупать алкоголь в любое время
13 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/ipopba

Заслуженный адвокат РФ Иван Соловьев заявил, что по закону РФ покупатель имеет право приобретать алкогольную продукцию даже в ночное время. Никаких санкций за это человеку не предусмотрено.
«Предприниматели в реализации этой продукции ограничиваются, но право человека на приобретение алкогольных напитков ночью никто не отнимает. Любой гражданин в установленном порядке, если это какой-то ресторан или какое-то место, где разрешено работать в ночное время, может приобрести алкоголь, и ответственности за это не понесёт», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

По его словам, даже за покупку алкоголя в «наливайках», где продажа такой продукции ограничивается временем, гражданину ничего не будет. А вот заведение за незаконную продажу может понести ответственность.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности регионов по борьбе с так называемыми «наливайками».

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#алкоголь
#закон
#продажа
#предприниматели
#право
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Участники «Би-2» сообщили об отмене фестиваля в Турции
«Би-2» сообщила об отмене фестиваля в Турции по «объективным причинам»
13 марта 2024, 00:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фестиваль «Каникулы с Би-2» не состоится по «объективным причинам», из-за которых музыканты не поедут в Турцию в ближайшее время, сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram*.
«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», – заявили артисты.

Мероприятие должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Martı Myra в городе Кемер, Турция. Стоимость билетов и проживания в отеле на фестиваль, ведущими которого станут актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, варьировалась от 289 000 рублей до 379 000 рублей.

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* Запрещенная в России социальная сеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta
#музыканты
#турция
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