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В Шатуре девочка, рискуя своей жизнью, спасла собаку из ледяного пруда

05 апреля 2024, 10:54
Фото: iStock/alexei_tm

Фото: iStock/alexei_tm

В подмосковной Шатуре девочка полезла в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, и едва не утонула сама. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».


В результате обошлось без происшествия – девочке удалось спасти питомца.

Ранее сообщалось, что 12 марта кот спас свою хозяйку во время обстрела украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области. Питомец рано утром проголодался и пошёл будить домочадцев. Он прилёг рядом с хозяйкой Анной и закрыл её голову своим пушистым хвостом. В этот момент начался обстрел, и один из осколков попал прямо в дом. Удар на себя принял кот Ачи. Если бы не он, осколок попал бы в голову девушки. В результате питомца отвезли в ветеринарную клинику и оказали ему помощь, жизненноважные органы задеты не были.

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Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Молодые предприниматели села»
05 апреля 2024, 11:13

Фото: istockphoto / Jevtic

Для подготовки команд молодых специалистов в Московской области реализуется проект «Молодые предприниматели села». Об этом сообщила пресс-служба общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи».
Основной задачей проекта является привлечение интереса молодежи к предпринимательской деятельности на сельских территориях.

«Проект предусматривает реализацию обучающего онлайн-курса для начинающих предпринимателей, проведение конкурса с международным участием среди молодёжных команд по бизнес-планированию , поддержку бизнес-инициатив молодёжи на сельских территориях. Категории участников – это студенты средне-специальных и высших учебных заведений, а также молодые специалисты и предприниматели на сельских территориях», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что первый этап конкурса продлиться до 19 апреля 2024 года на региональном этапе, а финал пройдет уже в конце мая. Подробности о конкурсе можно найти на официальном сайте проекта.

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В Московскую область прилетели белые аисты
05 апреля 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Перелётные белые аисты вернулись в Подмосковье после зимовки и обустраивают свои гнёзда, птиц заметили жители Волоколамского и Рузского округов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В Подмосковье аисты обитают в западной части региона. Этот вид занесён в Красную книгу Московской области и в начале двухтысячных считался редким. За достаточно небольшой промежуток времени число гнездящихся в регионе пар выросло с 85 до 126, что отрадно», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Первыми возвращаются самцы, они прилетают на старые гнёзда и начинают готовить их к новому сезону, а затем прилетают самки. Вопреки распространённому мнению, большинство аистов создают пару только на один сезон. А вот своему гнезду эти птицы верны и прилетают туда из года в год. Более того, после смерти самца старое гнездо могут занять его выросшие птенцы.

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Брынцалов: На гранты IT-компаниям Подмосковья предусмотрено около миллиарда рублей
05 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Около одного миллиарда рублей зарезервировано в бюджете Московской области на грантовые выплаты IT-компаниям региона в текущем году, об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Подмосковные IT-компании и производители компьютерной техники региона могут получать гранты при создании новых рабочих мест на выплату заработной платы и приобретение оборудования. В 2024 году на эти гранты из бюджета Московской области запланировано около одного млрд рублей», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что в минувшем году эти гранты получили 13 IT-компаний, они создали дополнительно 3 тысячи 229 рабочих мест.

Игорь Брынцалов отметил, что в регионе действуют и другие льготы для IT-сферы, включая предоставление льготных жилищных кредитов. В частности, с мая 2022 года по март текущего года льготную ипотеку получили 4,4 тыс. специалистов IT.

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#подмосковье
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В Москве состоится VIII фестиваль «Молодые таланты Отечества»
05 апреля 2024, 10:24

Фото: iStock/Sonate

В Москве 23-24 мая в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов Войн и Вооруженных Сил состоится VIII Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Об этом сообщили в департаменте легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.
В этом году мероприятие посвятят 80-летию освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя, 315-летию победы Петра I в Полтавском сражении и Дню России.

В фестивале примут участие россияне и соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии. Те, кто не смогут приехать, смогут участвовать дистанционно.

Основной целью мероприятия является поиск и открытие новых ярких и талантливых детей и молодежи и создание благоприятных условий для реализации их творческих способностей.

Фестиваль закончится Гала-концертом. На одной сцене выступят лауреаты фестиваля и народные, заслуженные артисты. На концерт в качестве зрителей придут депутаты, сенаторы, государственные и общественные деятели, космонавты, спонсоры, руководители высших учебных заведений, деятели науки и искусства.

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Новую школу на 1160 мест в Одинцовском округе достроят к 1 сентября
05 апреля 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1160 учеников, возводят в ЖК «Одинцово-1» на территории одноименного городского округа, сдать объект образования в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время строители проводят фасадные работы, занимаются внутренней отделкой помещений и отладкой внутренних инженерных систем», — отмечается в сообщении.
Общая площадь трёхэтажного здания составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено разделение блоков младшей, общей и старшей школы. Здесь будут классы, специализированные кабинеты для уроков химии, физики, информатики, биологии, музыки и иностранных языков, а также кабинеты для уроков кулинарии и труда.

На прилегающей территории построят стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой, а также обустроят площадку для торжественных мероприятий.

Школа возводится за счёт средств инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#одинцовский городской округ
#школа
#строительство
#минжилполитики мо
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В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа построят детсад на 300 мест
05 апреля 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, возведут на территории жилого комплекса «1-й Южный» в деревне Тарычево Ленинского городского округа, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 4,6 тыс. квадратных метров. В здании разместят игровые и спальни, спортивный и музыкальный залы, столовую, медпункт и прачечную», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории будут установлены игровые площадки и теневые навесы.

Всего проект ЖК «1-й Южный» включает строительство трёх детских садов, двух школ и поликлиники. Объекты социальной инфраструктуры будут обслуживать жильцов 14 домов в 24-24 этажей. Реализация проекта разделена на три этапа. Первый планируется завершить во втором квартале 2026 года. Полностью ЖК должен быть готов в 2031 году.

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#ленинский городской округ
#строительство
#детский сад
#детсад
#минжилполитики мо
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Инвесторы Подмосковья могут воспользоваться «умным» сервисом на регпортале
05 апреля 2024, 10:15

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

На региональном портале услугу для инвесторов дополнили «умным» сервисом. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Теперь инвесторы Московской области ​смогут предварительно проверять участки на наличие ранее поданных заявлений по нему.

«Предварительная проверка поможет исключить подачу нескольких заявлений на один и тот же земельный участок, что приведет к снижению количества отказов в предоставлении услуги. Кроме того, после заключения инвестиционного соглашения договор аренды будет создаваться проактивно. Отдельное обращение со стороны инвестора больше не требуется», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что воспользоваться услугой «Рассмотрение ходатайств о предоставлении земельных участков без торгов» можно в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей».

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Судебное производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах прекращено
05 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/Zolnierek

Судебное производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в иконах из Украины в Россию прекращено. Об этом РИА Новости сообщили в Пензенском областном суде.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с таможенниками накрыли контрабандный канал доставки на территорию России взрывчатки из Украины, которая шла транзитом через европейские страны. Её обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на КПП на латвийско-российской границе. Всего было изъято 27 готовых к применению бомб, 70 килограмм пластичного взрывчатого вещества и 91 электродетонатор.

Отмечается, что суд прекратил дело в отношении задержанного ранее Хочбара Джамалова. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного перемещения через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

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#суд
#фсб
#взрывчатка
#следственный комитет
#уголовное
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В Мытищах прошло региональное совещание педагогов
05 апреля 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Педагоги Московской области встретились в Мытищах на региональной конференции Инновационное развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие проводилось на базе мытищинского лицея № 34.

«Участие в ней приняли руководители и педагогические работники образовательных организаций Московской области, специалисты Государственного университета просвещения и другие приглашенные гости.Вниманию участников была представлена выставка творческих работ учащихся лицея № 34, а также ярмарка-выставка учебно-методической литературы. <…> Специалисты делились своим инновационными идеями по обучению подрастающего поколения. Каждый выступающий предлагал свои разработки и рассказывал о них коллегам», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что на открытие конференции присутствовали Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын и и.о. начальника управления образования Алена Борова.

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