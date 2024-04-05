В Шатуре девочка, рискуя своей жизнью, спасла собаку из ледяного пруда

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В подмосковной Шатуре девочка полезла в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, и едва не утонула сама. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».
В результате обошлось без происшествия – девочке удалось спасти питомца.
Ранее сообщалось, что 12 марта кот спас свою хозяйку во время обстрела украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области. Питомец рано утром проголодался и пошёл будить домочадцев. Он прилёг рядом с хозяйкой Анной и закрыл её голову своим пушистым хвостом. В этот момент начался обстрел, и один из осколков попал прямо в дом. Удар на себя принял кот Ачи. Если бы не он, осколок попал бы в голову девушки. В результате питомца отвезли в ветеринарную клинику и оказали ему помощь, жизненноважные органы задеты не были.
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Анастасия Чинкова