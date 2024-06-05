В Шатуре изменится маршрут автобуса №332к

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Схема движения шатурского автобусного маршрута №332к «Радовицкий Мох — метро «Котельники» изменится с 8 июня, конечной точкой вместо метро станет станция МЦД Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Теперь до ближайшей станции метро — «Выхино» — пассажиры смогут доезжать на поездах МЦД-3. Это позволит им сэкономить 17 рублей на проезде в Москву благодаря бесплатной пересадке на метро при оплате проезда картой «Тройка», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что рядом со станицей МЦД Раменское расположен автовокзал, где есть туалет, бесплатный интернет и кресла в зале ожидания, что позволит сделать дорогу более комфортной.
Автобус №332к будет совершать два рейса в сутки.
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Лев Каштанов