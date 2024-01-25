В Шатуре начали работу по техобслуживанию газового оборудования в квартирах

Фото: Анастасия Хренкова
С заботой о безопасности. Техобслуживание газового оборудования проводят специалисты «Мособлгаза» в квартирах жителей Шатуры. роб этом сообщил корреспондент.
В многоквартирных домах в городском округе Шатура началась проверка исправности оборудования и техническое состояние газопровода.
Стоит отметить, что во время обхода квартир специалисты могут выявить и устранить утечки газа, произвести очистку засорившихся форсунок и замену прокладок.
С 1 января 2024 года в Московской области услугу техобслуживания газового оборудования предоставляет только АО «Мособлгаз» 1 раз в год.
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«Информирование жителей происходит посредством размещения объявлений на информационных стендах. График проведения обследования внутриквартирного газового оборудования размещён на официальном сайте АО «Мособлгаз», а также администрация городского округа Шатура ежемесячно размещает этот график на своём официальном сайте», — поделилась начальник отдела жилищной политики администрации городского округа Шатура Любовь Жукова.
С 1 января 2024 года в Московской области услугу техобслуживания газового оборудования предоставляет только АО «Мособлгаз» 1 раз в год.
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Мира Полтева