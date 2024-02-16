В Шатуре наградили воинов-афганцев

Фото: Михаил Мартыненко
Вручение орденского знака «35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана» состоялось в библиотеке в Шатуре, награды получил 21 ветеран, передаёт корреспондент Михаил Мартыненко.
В церемонии приняла участие замглавы округа Ирина Ваврик, она поблагодарила участников боевых действий за самоотверженную защиту Родины и особо отметила вклад их матерей. В свою очередь, председатель общества «Боевое братство» Олег Языков заявил, что вручение наград стало выражением признания подвигов военных.
Для собравшихся выступил вокально-инструментальный ансамбль «Мещёра», он исполнил несколько знаменитых советских песен.
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«Ветераны получили заслуженные почётные награды, которые символизируют их мужество, отвагу и самоотверженность», — сказал Языков.
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Лев Каштанов