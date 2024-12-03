В Шатуре опытные кинологи воспитали овчарку-няню для своей дочки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Николай и Ульяна Керделевичи — опытные кинологи из Шатуры. Для них собаки верные друзья и члены семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Овчарка Ита стала настоящей няней для детей. Это стало особенно заметно, когда у супругов родилась дочь Есения.
Сейчас Есении уже два с половиной года, и во время прогулок у неё появился надёжный защитник. Ита всегда следит за девочкой и предупреждает маму о любых опасностях.
Позже жители Шатуры увидели их в костюмах военных, полицейских и даже в русских народных нарядах.
Шатурские волонтёры передали продуктовые наборы пенсионерам
Глава Шатуры Прилуцкий посетил живущую в округе ресурсную семью
В техникуме Шатуры делают новый вид окопных печей
«Когда она была младенцем и не спала, мучаясь от колик, собака подходила, клала голову на живот и не отходила, пока та не успокоится», — рассказала Ульяна.
Сейчас Есении уже два с половиной года, и во время прогулок у неё появился надёжный защитник. Ита всегда следит за девочкой и предупреждает маму о любых опасностях.
Однажды Ульяна наткнулась на фотографию собаки в кинологическом костюме в интернете и решила примерить его на своих питомцев. Они впервые появились на свадебных фотографиях в социальных сетях в образе жениха и невесты на свадьбе у Николая и Ульяны.«Не так давно мы были в гостях у детей из центра социального обслуживания и реабилитации. Общение с собакой вызвало у них большой восторг, и, как нам рассказали педагоги, у одного из детей после этого даже улучшилась речь», — сообщила кинолог.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Позже жители Шатуры увидели их в костюмах военных, полицейских и даже в русских народных нарядах.
Читайте также:
Шатурские волонтёры передали продуктовые наборы пенсионерам
Глава Шатуры Прилуцкий посетил живущую в округе ресурсную семью
В техникуме Шатуры делают новый вид окопных печей
Дайана Хусинова