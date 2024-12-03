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В Шатуре опытные кинологи воспитали овчарку-няню для своей дочки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

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Николай и Ульяна Керделевичи — опытные кинологи из Шатуры. Для них собаки верные друзья и члены семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Овчарка Ита стала настоящей няней для детей. Это стало особенно заметно, когда у супругов родилась дочь Есения. ​

«Когда она была младенцем и не спала, мучаясь от колик, собака подходила, клала голову на живот и не отходила, пока та не успокоится», — рассказала Ульяна.


Сейчас Есении уже два с половиной года, и во время прогулок у неё появился надёжный защитник. Ита всегда следит за девочкой и предупреждает маму о любых опасностях.

«Не так давно мы были в гостях у детей из центра социального обслуживания и реабилитации. Общение с собакой вызвало у них большой восторг, и, как нам рассказали педагоги, у одного из детей после этого даже улучшилась речь», — сообщила кинолог.
Однажды Ульяна наткнулась на фотографию собаки в кинологическом костюме в интернете и решила примерить его на своих питомцев. Они впервые появились на свадебных фотографиях в социальных сетях в образе жениха и невесты на свадьбе у Николая и Ульяны.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Позже жители Шатуры увидели их в костюмах военных, полицейских и даже в русских народных нарядах.

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#собаки
#кинолог
#шатура
#подмосковье
В Котельниках провели рейд по выявлению нелегальных такси
03 декабря 2024, 11:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Рейд, направленный на выявление нелегальных услуг такси, провели в Котельниках, в результате были обнаружены два нарушителя, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Рейд проводился в районе домов №15 и №17 по Кузьминской улице в городе Котельники. По итогам рейда было выявлено два нарушения. Водителей нелегальных такси привлекли к административной ответственности, а их автомобили эвакуировали», — говорится в сообщении.
В рейде участвовали замглавы городского округа Котельники Сергей Полевщиков, сотрудники Госавтоинспекции управления «Люберецкое» и межмуниципального отдела № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля подмосковного Минтранса, а также представителями народной дружины.

Отмечается, что такие рейды в Котельниках будут проводиться регулярно.

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#котельники
#такси
#рейд
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Мем «Обоюдно»: что значит, откуда взялся, связь с блогером Михаилом Литвиным
03 декабря 2024, 10:55

Михаил Литвин (Фото: соцсети)

В Сети начал набирать популярность мем «Обоюдно». Что он означает, как появился и как с ним связан блогер Миша Литвин расскажет «Радио 1».

Мем «Обоюдно»: что значит и откуда взялся


Слово «обоюдно» означает «то же самое», «так же», «я поступлю так же». Этот тренд пришел из медиафутбола после матча между командами 2Drots и «Амкал» в 1/4 финала Медиалиги, когда игроки 2Drots возвращались на поезде из Нижнего Новгорода в Москву, громко отмечая свою победу.

Как появился мем «Обоюдно»


Всё произошло в июне 2024 года в поезде, когда игроки медиафутбольной команды 2Drots возвращались из Нижнего Новгорода в Москву. Во время поездки у некоторых футболистов возник конфликт с проводницей: женщина на камеру обвинила их в грубом поведении и проезде в нетрезвом состоянии. На видео тогда попал полузащитник Иван Коршунов. В ходе спора с проводницей футболист потребовал показать удостоверение. Когда женщина ответила, что никому ничего не должна, он сделал жест с растопыренными большим пальцем и мизинцем, и произнес: «обоюдно». Сам Коршунов позже прокомментировал свою выходку.

«На самом деле это произошло спонтанно. После победы мы немного отпраздновали, и в поезде случился инцидент. Проводница подходила к нам, стараясь успокоить, чтобы мы вели себя потише. Мы отвечали ей с некоторой дерзостью, возможно, из-за того, что были немного нетрезвы. Она снимала нас на протяжении всей поездки, и в тот момент это стало просто утомительным», — объяснил футболист.
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Что такое мем «Обоюдно»


В общем смысле, «обоюдно» означает то же самое или так же. Иногда это сленговое слово путают с термином «абаюнда», который в основном используется как приветствие или выражение восхищения.

Почему мем «Обоюдно» набирает популярность


Жест и фраза стали популярны в TikTok. Их начали повторять школьники, а также известные блогеры, такие как Михаил Литвин и Артур Бабич.

Как используется мем «Обоюдно» в интернете


В настоящее время нельзя утверждать, что у мема есть какое-то специфическое применение. Скорее, он стал частью мем-культуры среди аудитории 2Drots и Литвина. К этому списку можно добавить такие фразы, как «ай, лев», «на кондициях», «на аккуратнейшем» и другие. Обычно их используют просто для подражания, а не в определенных ситуациях.

Михаил Литвин (Фото: соцсети)


Как связан мем «Обоюдно» и блогер Литвин


Мем ассоциируется с блогером, потому что Литвин одним из первых стал снимать видео в соцсети с соответствующим жестом.


Кто такой блогер Литвин


Михаил Литвин — популярный блогер и создатель канала «ЛИТВИН», который насчитывает более 12 миллионов подписчиков. Он стал известен благодаря своим пранкам и челленджам, в ходе которых сжигал Mercedes, разбивал Porsche Taycan Turbo S и Lamborghini Urus, а также взрывал BMW М5. В 2020 году Литвин основал футбольный клуб «Сахалинец», который впоследствии стал частью медиафутбольного движения. Кроме того, он занимается музыкой и в 2023 году выпустил сингл под названием «Жы Ши».

В 2022 году Михаил стал одним из учредителей ООО «Лит Энерджи» — компании, производящей энергетические напитки, где он владеет 40% акций. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 129 миллионов рублей.

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#футболист
#интернет
#статьи
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В Московской области отремонтировали светофоры в 11 округах
03 декабря 2024, 10:26

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора отремонтировали светофорные объекты на 11 региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты восстановили работу девяти дорожных светофоров на улицах:

  • Гагарина в Жуковском;
  • Барыкина в Люберцах;
  • Московской в Зарайске;
  • Первомайской в Серебряных Прудах,
  • Шоссейной в деревне Новофрязино в Щёлково;
  • Калинина в Хотьково в Сергиево-Посадском округе;
  • Шоссейной в дачном посёлке Родники в Раменском округе.
А также на проспекте Космонавтов в Королёве и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном.

Кроме того, были отремонтированы неисправные кнопки вызова для двух пешеходных светофоров на улице Жилинской в посёлке Андреевка в Солнечногорске и на улице Дорожной в деревне Бабакино в Истре.

В министерстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание элементам дороги, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

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#дороги
#специалисты
#светофор
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#минтранс мо
#подмосковье
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В Московской области возводится клубный квартал «G3 Театральный»
03 декабря 2024, 09:49

В Раменском районе Московской области осуществляется проект комплексного развития территории, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В доме № 1 начался монтаж вентилируемого фасада, продолжается утепление наружных стен, на лестничных клетках устанавливаются алюминиевые витражи, возводятся внутренние стены квартир. Специалисты завершают прокладку внешних коммуникаций: водопровода, канализации, ливневой канализации, газопровода, электросети, телефонной сети и телевизионного кабеля, а также пусконаладку лифтов, систем отопления и водоснабжения.

Кроме того, завершается прокладка силовых и слаботочных кабелей. Также прокладывается кабель уличного освещения, устанавливаются фонари.

Благоустройство территории продолжается: во дворе уложена брусчатка, обустраивается парковка, создаётся основание для тротуаров и строится амфитеатр.

В доме № 2 завершается гидроизоляция цокольного этажа, обратная засыпка цоколя, возведение стен и перекрытий четвёртого этажа, прокладка наружного газопровода.

На территории квартала появятся детский сад на 65 мест, спортивные площадки, кафе и магазины. Во дворе будут зоны отдыха, лесные гостиные и игровые площадки.

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#строительство
#благоустройство
#дом
#специалисты
#жк
#минжилполитики мо
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Загруженность дорог Московской области утром 3 декабря составила шесть баллов
03 декабря 2024, 09:44

Утром 3 декабря на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 6 баллов. Согласно информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано 927 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше среднего показателя за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением возникают в направлении Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёвско-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность из-за гололедицы, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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Жители Подмосковья оформили за неделю около 8,5 тыс. соцкарт
03 декабря 2024, 09:36

Фото: istockphoto.com/Chagin

Онлайн-услугой ««Социальная карта жителя Московской области», размещённой на подмосковном госпортале, на прошлой неделе воспользовались около восьми с половиной тысяч раз, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга находится в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Для оформления социальной карты пользователь должен авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму-заказ. Готовую карту можно будет получить в МФЦ, выбранном при заполнении формы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если соцкарту заказывают для ребёнка, «умный сервис», которым оборудована услуга, автоматически проверит данные и выведет список детей, на которых можно провести оформление.

Всего с начала текущего года онлайн-услугой по оформлению соцкарты воспользовались около 450 тысяч жителей Московской области.

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#подмосковье
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В Московской области продолжается строительство ЖК «Публицист»
03 декабря 2024, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Пушкинском районе Московской области реализуется проект комплексного развития территорий, в рамках которого строится жилой комплекс «Публицист». Рабочие приступили к строительству монолитного каркаса корпуса № 10 и начали фундаментные работы в корпусе № 12, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Строительство каркаса корпуса № 11 завершено на 40 %, работы ведутся по секциям. В секциях 6–11 монолитные работы проводятся на уровнях с 7 по 10 этаж, в секциях 1–5 осуществляется монтаж вертикальных конструкций подземного этажа. В корпусе № 10 завершено бетонирование фундаментной плиты здания, и строители приступили к бетонированию вертикальных конструкций цокольного этажа. В корпусе № 12 завершён процесс устройства свайного поля и начались работы по устройству фундаментной плиты здания.

Кроме того, произведено бетонирование двух фундаментов для установки башенных кранов.

Все строительные работы на объекте ведутся согласно графику. На строительной площадке задействовано более 150 специалистов и более 20 единиц техники, включая шесть подъёмных кранов.

Жилой комплекс «Публицист» состоит из четырёх этапов строительства. В настоящее время возводятся три многоквартирных дома переменной этажности от девяти до пятнадцати этажей.

Вместе с жилыми домами будут строиться объекты социальной и инженерной инфраструктуры. В микрорайоне появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, поликлиника, пункты скорой помощи, полиции и многофункциональный центр.

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#минжилполитики мо
#подмосковье
#подмосковные стройки
#пушкино
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В Америке раскрыли происхождение коронавируса
Конгресс США: коронавирус возник в лаборатории, Китай виноват в его распространении
03 декабря 2024, 05:33

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования пришли к выводу, что COVID-19, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
Согласно докладу подкомитета по коронавирусу палаты представителей, о котором сообщает РИА Новости, вирус, вероятно, возник в Уханьском институте вирусологии (WIV). Институт, по мнению законодателей, имеет историю исследований с недостаточным уровнем биологической безопасности.

В докладе приводятся аргументы в пользу лабораторной версии, включая биологические характеристики вируса, которые, как утверждается, не встречались в природе. Также отмечено, что первые случаи заболевания были зафиксированы осенью 2019 года среди сотрудников WIV, за несколько месяцев до вспышки на рынке диких животных в Ухане.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань», — говорится в документах.
В то же время американские и европейские ученые в статье, опубликованной в журнале Cell, утверждают, что первоисточником вируса стал рынок морепродуктов в Ухане, где незаконно продавались млекопитающие, способные переносить коронавирус, включая енотовидных собак и бамбуковых крыс. На западной части этого рынка зафиксировали первые случаи заражения.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить. Подробности о вирусах, которые «бродят» по России, читайте в нашем материале.

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#заболевания
#расследование
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Мошенники запугивают налогами: как не попасть в их ловушку
Юрист Хаминский рассказал о новых схемах обмана с фальшивыми QR-кодами
03 декабря 2024, 05:00

Фото: iStock/NanoStockk

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками силовых или надзорных органов, используют угрозы и хитрые уловки, чтобы выманить деньги у граждан. Налоговый юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости о новых схемах обмана, которые активно применяются злоумышленниками.


Схема мошенничества: запугивание, фальшивые QR-коды

Мошенники начинают с заявления о якобы незадекларированных доходах и угроз конфискации средств в доход государства. Жертве предлагают перейти на «защищенный» канал связи через мессенджеры, где звонящий демонстрирует символику Федеральной налоговой службы или портала Госуслуг.

Далее жертву просят перевести деньги на специальный счет с использованием QR-кода или подложного курьера с фальшивыми доверенностями. После того как деньги переведены мошенники обещают вернуть средства в течение нескольких дней, чтобы успокоить жертву и успеть снять наличные.

Как отличить мошенника от настоящего сотрудника налоговой

Александр Хаминский напомнил, что налоговые органы не связываются с гражданами через телефонные звонки или мессенджеры. Общение происходит через личный кабинет налогоплательщика или по вызову в инспекцию. Если предлагаются другие способы контакта, это явный признак мошенничества.

Ранее «Радио 1» сообщало, что полицейские задержали в подмосковном Королёве 20-летнего уроженца Забайкальского края по подозрению в участии в серии мошенничеств. Пресс-служба ГУ МВД по МО также выложила видео.

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