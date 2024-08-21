В Шатуре потушили два лесных пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Два лесных пожара ликвидировали на территории Коробковского участкового лесничества в городском округе Шатура в среду, 21 августа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожары возникли в двух километрах от деревни Вальковская, площадь каждого из них составила 0,01 га. Возгорания были обнаружены благодаря системе видеомониторинга. На тушение направили пять лесных пожарных и три единицы техники, ликвидировать оба пожара удалось примерно за полтора часа», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожары были низовыми и возникли из-за действий человека. В настоящее время лесная охрана проводит опрос свидетелей, чтобы выявить виновных.
В областном Комлесхозе напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозит крупными штрафами. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов