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В Шатуре снесли разрушающийся жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Одноэтажный деревянный аварийный жилой дом на четыре квартиры, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Набережная в посёлке Лесозавода городского округа Шатура, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.


«Дом общей площадью 160 квадратных метров был построен в середине прошлого века. Здание находилось рядом с жилой застройкой. В текущем году дом признали аварийным, жильцов из расположенных в здании четырёх квартир расселили, после чего постройку включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Этой осенью обветшавшее здание снесли, участок расчистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа Шатура пока не прияла.

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#снос
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#шатура
Диетолог рассказала, как употребление корицы может сказаться на ЖКТ
Диетолог Павлюк: корица может вызывать изжогу и проблемы с ЖКТ
03 декабря 2024, 13:20

Фото: iStock/Anna Savina

Корица — это не только ароматная пряность, но и универсальный помощник на любой кухне: хороша в десертах, напитках, маринадах, отлично сочетается с баклажанами и яблоками. Однако Роспотребнадзор предостерегает от излишнего употребления корицы, потому что для многих людей она может принести больше вреда, чем пользы.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что строгих противопоказаний к употреблению корицы нет, однако есть некоторые нюансы.

«Есть случаи индивидуальной непереносимости и аллергии, когда появляются высыпания. Иногда от корицы может быть изжога, то есть может действовать на разные стороны желудочно-кишечного тракта и вызывать неприятные симптомы», — сказала она.

По ее словам, также есть люди, которые не переносят запах корицы, потому что он яркий и порой даже острый. Это обусловлено содержанием эфирного масла.

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#диета
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Таролог Крылова: Близнецов ждут приятные новости и рабочие поездки в декабре
03 декабря 2024, 13:12

Фото: iStock/amgun

В декабре Близнецов будут ждать приятные новости и поездки, связанные с работой или бизнесом. Об этом рассказала нумеролог, таролог и психолог Виктория Крылова. По ее словам, у представителей этого воздушного знака появится возможность хорошо заработать в последний месяц 2024 года.
«Однако им важно будет наладить отношения с любимым человеком — перестать к нему придираться и постоянно обижаться. В противном случае успеха не будет и в делах», — отметила она в беседе с «Москвой 24».
В то же время регрессолог, экстрасенс и таролог Аделина Панина поделилась гороскопом для Близнецов на весь следующий год. В разговоре с «Вечерней Москвой» она рассказала, что для представителей данного знака 2025 год станет периодом, полным возможностей и новых горизонтов.

В любви Близнецов в 2025 году будут ждать увлекательные и динамичные события, в карьере — шанс для дальнейшего развития, в доходах — новые источники заработка.
«Будьте открыты к новым возможностям, готовы к переменам и стремитесь к самосовершенствованию во всем, что вы предпринимаете. Пусть этот год станет для вас временем роста, достижений и радостных событий. Верьте в себя, доверяйте своим способностям и идите вперед с оптимизмом и уверенностью», — подчеркнула эксперт.
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#прогноз
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Глава СПЧ словом «никак» описал ситуацию с правами человека в Чечне
03 декабря 2024, 13:03

Валерий Фадеев (Фото: kremlin.ru)

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев описал ход своей работы с правами человека в Чечне, об этом сообщил в беседе с РБК.
Свою работу с правами человека в северокавказской республике Валерий Фадеев описал одним словом: «Никак».

Глава Совета по правам человека уточнил, что у него нет достаточного количества ресурсов для работы в Чечне. В то же время руководство республики приглашает его приехать, отметил он.

«На днях меня пригласил муфтий Чечни, на это приглашение я, скорее всего, откликнусь», — обратил внимание Валерий Фадеев.

Ранее глава СПЧ подчеркнул, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне. Валерий Фадеев полагает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.

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#спч
#чечня
#работа
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Строительство индивидуального жилья с эскроу-счетами в России запустят в марте
03 декабря 2024, 12:40

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Система строительства индивидуальных жилых домов по договору подряда с использованием эскроу-счетов начнёт действовать в России с 1 марта 2025 года, эта система поможет обезопасить средства заказчика на случай срыва работ, сообщает пресс-служба Минстроя России.
«Новый механизм создаёт гарантированную защиту средств, вложенных гражданами, на период строительства индивидуальных жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками своих денег, если подрядчик не выполнит обязательства, а также риски незавершения строительства», — говорится в сообщении.
Эскроу-счета будут работать в ИЖС так же, как при участии в долевом строительстве многоквартирных домов: до начала работ заказчик кладёт на этот счёт деньги на постройку индивидуального дома, при этом до сдачи готового объекта ни он, ни подрядчик, не имеют доступа к этим средствам, что исключает их нецелевое расходование.

Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использование эскроу-счетов размещена на сайте спроси.дом.рф.

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#ижс
#строительство
#дом
#россия
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«Профилактика сахарного диабета»: Диетолог назвала неожиданные свойства корицы
Диетолог Павлюк: корица нормализует уровень сахара в крови
03 декабря 2024, 12:34

Фото: iStock/igorr1

3 декабря считается Днем корицы. Праздник неофициальный, однако любителей этой ароматной приправы очень много.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что в корице много полезных свойств.

«Есть некоторые исследования, которые показывают, что она полезна для нормализации уровня сахара в крови, то есть речь идёт о профилактике сахарного диабета и о поддержании уровня глюкозы. Также там есть определенные антиоксиданты, пищевые волокна, из которых мы получаем пользу для углеводного обмена», — объяснила эксперт.

По ее словам, положительным моментом является то, что чем больше добавляют корицы в блюде, тем меньше сахара.

«Сахар обычно заменяют корицей, гвоздикой — приправами, которые придают пище вкус более интересный», — сказала врач.

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#врач
#диетолог
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#еда
#питание
#здоровье
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В олимпиаде по духовному краеведению в Кашире приняли участие 50 школьников
03 декабря 2024, 12:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Муниципальный этап областной олимпиады школьников по предмету «Духовное краеведение Подмосковья» состоялся в Кашире, его участниками стали 50 старшеклассников из десяти школ городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Олимпиада проводилась в учебно-методическом центре Каширы. К испытаниям были допущены ученики с восьмого по одиннадцатый классы. В результате призёрами олимпиады по стали восемь её участников: это ученики Богатищевской и Барабановской школ, а также школ №№1, 3 и 7», — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что проходной балл на региональный этап олимпиады определит Духовно-просветительский культурный центр имени Кирилла и Мефодия.

Целью олимпиады является развитие творческих способностей школьников и интереса к научно-исследовательской деятельности, а также к духовно-нравственной культуре.

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#олимпиада
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#подростки
#ученики
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В лесах Подмосковья с начала года вырубили около 6 тыс. аварийных деревьев
03 декабря 2024, 11:57

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Почти 6 тысяч аварийных деревьев вырубили в лесах Московской области с начала текущего года, работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«На сегодняшний день с территории лесного фонда Подмосковья убрано 5891 аварийное дерево, внесенное в государственное задание на 2024 год. Работы во всех подмосковных лесничествах проводят специалисты Центрлесхоза и подрядчики», — отметил глава Комлесхоза области Евгений Агулов.
Отмечается, что больше всего аварийных деревьев было ликвидировано на территории Подольского лесничества — 1166. Второе место по этому показателю занимает Клинское лесничество, где убрали 580 опасных деревьев. На третьем месте Волоколамское лесничество с 510 ликвидированными деревьями, на четвёртом — Сергиево-Посадское лесничество (504 дерева), а на пятом — Ступинское лесничества, откуда убрали 493 опасных дерева.

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#подмосковье
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Дети из Истры посетили профориентационное мероприятие в Мультимедиа Арт Музее
03 декабря 2024, 11:53

Фото: Министерство социального развития Московской области

Дети, находящиеся под опекой участковой социальной службы Семейного центра «Истринский», посетили профориентационное мероприятие в Мультимедиа Арт Музее, организованное фондом «Хранители детства», сообщает Министерство социального развития Московской области.
В музее представлены разнообразные выставки, охватывающие различные темы и форматы, включая интерактивные инсталляции и видеоработы, позволяющие полностью погрузиться в мир искусства.

Одним из самых интересных и познавательных моментов мероприятия стал мастер-класс по технике цианотипии, проведённый фотографом Татьяной Островской. Дети узнали о процессе создания первых фотографий и попробовали свои силы в создании собственных снимков.

Кроме того, для ребят была организована лекция, на которой они узнали о том, как создаются произведения искусства, какие материалы используются и какие техники применяются.

Посещение музея не только расширило кругозор детей, но и способствовало лучшему пониманию и оценке культуры своего народа. Они узнали о традициях и обычаях, отражённых в произведениях искусства.

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#подмосковье
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«Главный сутенер» Иркутска приговорен к длительному тюремному сроку
03 декабря 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Zolnierek

13 лет и 6 месяцев лишения свободы получил «главный сутенер» Иркутска. Он пытался скрыться на территории Грузии и был задержан Интерполом.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Установлено, что с 2015 по 2019 год мужчина возглавлял организованное им крупное иркутское преступное сообщество. Преступники контролировали сферу оказания интимных услуг. Сутенеры заманивали девушек через социальные сети, обещая им большой заработок. В погоне за лёгкими деньгами, молодые россиянки фактически попадали в сексуальное рабство.

За попытку прекратить занятия проституцией девушек жестоко наказывали. Их избивали, налагали большие денежные штрафы, заставляли работать бесплатно, оставляя их заработок себе.

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#иркутская область
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