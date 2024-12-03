В Шатуре снесли разрушающийся жилой дом

Одноэтажный деревянный аварийный жилой дом на четыре квартиры, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Набережная в посёлке Лесозавода городского округа Шатура, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью 160 квадратных метров был построен в середине прошлого века. Здание находилось рядом с жилой застройкой. В текущем году дом признали аварийным, жильцов из расположенных в здании четырёх квартир расселили, после чего постройку включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Этой осенью обветшавшее здание снесли, участок расчистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа Шатура пока не прияла.
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