В Одинцовском округе ликвидировали масштабный недострой

Здание большого торгово-развлекательного комплекса, остававшееся недостроенным более полутора десятков лет, снесли в деревне Мамоново Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Строить торгово-развлекательный комплекса начали в 2007 году. Длинное двухэтажное здание на площади около 70 тысяч квадратных метров. Но уже в 2008 году строительство было приостановлено, на территории остался стоять железный каркас здания. Постепенно конструкции начали разрушаться, к тому же недострой портил облик района. В результате объект было решено демонтировать», — говорится в сообщении.Осенью текущего года недострой снесли, а строительный мусор вывезли и утилизировали. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.
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