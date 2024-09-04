В Шатуре из-за оставленной на плите кастрюли едва не сгорела квартира

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Работники Мособлпожспаса проникли через окно в квартиру жилого дома в городском округе Шатура для предотвращения пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов 112 позвонили жители многоквартирного дома и рассказали, что из одной квартиры идёт сильный запах гари. Попытки достучаться до хозяев оказались безуспешными. Работники 286-й пожарно-спасательной части прибыли на вызов вместе с полицейскими. Оценив обстановку, спасатели решили попасть в жильё через приоткрытую дверь балкона.
Как отметили в Мособлпожспасе, благодаря неравнодушным соседям и оперативной работе спасателей удалось предотвратить непоправимые последствия.
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«Поднявшись по трёхколенной лестнице на второй этаж, работники оказались в задымленной квартире. Хозяев дома не было, а на влючённой газовой плите на кухне стояла кастрюля со сгоревшей едой. Спасатели перекрыли газ, залили кастрюлю водой и приоткрыли окна для проветривания», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлпожспасе, благодаря неравнодушным соседям и оперативной работе спасателей удалось предотвратить непоправимые последствия.
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Лора Луганская