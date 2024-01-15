В Шатуре спасатели вынесли ребёнка из горящего дома

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Пожарных вызвали пожилые хозяева дома. Днём в воскресенье, 14 января, они услышали хлопок на втором этаже, а когда поднялись, увидели, что начался пожар. Потушить его самостоятельно они не смогли и вызвали пожарных. Прибывшей бригаде хозяева дома рассказали, что на втором этаже должна быть их шестилетняя внучка», — говорится в сообщении.
Пожарные с риском для жизни обыскали второй этаж, но ребёнка не нашли. Тогда они заменили кислородные баллоны в дыхательных аппаратах и начали обыскивать первый этаж. Там они и обнаружили девочку, которая самостоятельно спустилась со второго, но из-за дыма потеряла сознание. Спасатели вынесли ребёнка на свежий воздух и передали врачам.
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