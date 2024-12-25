В Рузи и Лотошине оштрафовали двух человек за незаконный сброс отходов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двух нарушителей правил обращения с отходами выявили в городских округах Лотошино и Рузский, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В Рузском округе нарушение совершил водитель автоцистерны одного из пищевых предприятий. Он загрузил цистерну жидкими отходами и слил всё на открытый грунт рядом с животноводческой фермой в деревне Горбово. А в Лотошине попалась местная жительница, которая выгрузила из своей машины отходы прямо на землю — вне специализированной площадки», — говорится в сообщении.Обоих нарушителей оштрафовали, общая сумма штрафов составила 55 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов, выписанных с начала года за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области, превысила 250 миллионов рублей.
Читайте также:
В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов
В Подмосковье завершили реконструкцию Щёлковских межрайонных очистных сооружений
Подмосковье оказалось среди «отличников» экологического рейтинга регионов
Лев Каштанов