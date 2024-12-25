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В Рузи и Лотошине оштрафовали двух человек за незаконный сброс отходов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Двух нарушителей правил обращения с отходами выявили в городских округах Лотошино и Рузский, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В Рузском округе нарушение совершил водитель автоцистерны одного из пищевых предприятий. Он загрузил цистерну жидкими отходами и слил всё на открытый грунт рядом с животноводческой фермой в деревне Горбово. А в Лотошине попалась местная жительница, которая выгрузила из своей машины отходы прямо на землю — вне специализированной площадки», — говорится в сообщении.
Обоих нарушителей оштрафовали, общая сумма штрафов составила 55 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов, выписанных с начала года за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области, превысила 250 миллионов рублей.

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#мусор
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#рузский городской округ
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#штрафы
Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в 2024 году
25 декабря 2024, 13:20

Гостехнадзор завершил проверку безопасности аттракционов в текущем году. Инспекторы оценили техническое состояние оборудования, соблюдение нормативных требований, наличие документации и соответствие стандартам безопасности. Особое внимание было уделено функционированию тормозной системы, прочности конструкции и установке защитных ограждений, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В 2024 году было зарегистрировано 730 аттракционов, включая первичную регистрацию новых и перерегистрацию существующих. Регистрация аттракционов необходима для обеспечения безопасности посетителей и соблюдения законодательства. Она помогает контролировать использование аттракционов и быстро реагировать на возможные проблемы. За предоставление этой услуги была взыскана госпошлина в размере 1,72 миллиона рублей.



В течение года было проведено 236 надзорных мероприятий без прямого контакта с контролируемыми объектами. По результатам проверок выдано 29 предупреждений о недопустимости нарушения обязательных норм. За несоблюдение правил эксплуатации аттракционов вынесено 7 постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.

Во время проверок были обнаружены следующие проблемы:

  • отсутствие требуемых документов;
  • несоблюдение стандартов безопасности:
  • несоответствие технического состояния аттракционов установленным нормам.

Гостехнадзор также предоставлял консультации для контролируемых субъектов по вопросам, связанным с безопасностью аттракционов.

Было проведено 1245 консультаций, из них 70 через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ). Благодаря комплексным мерам, принятым Гостехнадзором в 2024 году, уровень безопасности аттракционов в Московской области значительно повысился. Все обнаруженные недочёты были оперативно устранены, а меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем были усилены.

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В Подмосковье за год отремонтировали около 2,5 тыс. трансформаторных подстанций
25 декабря 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Около двух с половиной тысяч трансформаторных подстанций и полторы тысячи километров ЛЭП отремонтировали энергетики в Московской области с начала текущего года, кроме того, было расчищено свыше 6,5 тыс. га просек под ЛЭП, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Для того, чтобы подача электроэнергии потребителям оставалась стабильной, наши электросетевые компании — «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» — в течение всего года проводят огромную работу по ремонту электросетевого хозяйства, а также по строительству новых объектов и расчистке просек. В этом году намеченные задачи по ремонту объектов электросетевого комплекса выполнены в полном объёме», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Отмечается, что в 2024 году работы по улучшению надёжи электроснабжения проводились в 33 городских округах Подмосковья. Особое внимание уделялось территориям с большим жилищным строительством и приростом населения.

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#московская область
#подмосковье
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Комитет лесного хозяйства Московской области подвёл итоги 2024 года
25 декабря 2024, 12:58

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В течение 2024 года на территории подмосковного лесного фонда проводились различные санитарно-оздоровительные мероприятия. Общая площадь работ составила более 3200 гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Кроме того, были проведены рубки аварийных деревьев — 6455 штук. Все мероприятия осуществлялись на основе результатов лесопатологических обследований и с учётом обращений граждан.

В Московской области доля повреждённых и погибших лесных массивов составляет всего 2,3% от общей площади, что ниже критического уровня в 5%.

На территории региона была проведена обработка земель лесного фонда от непарного шелкопряда на общей площади 38 тысяч гектаров, что привело к подавлению очагов размножения насекомых. Биологическая эффективность составила 96–98%, что позволило снизить численность вредителей до естественного уровня.

В 2024 году работники лесничеств совместно с представителями партии «Единая Россия», депутатами Московской областной думы и местными активистами продолжили экологическую акцию «Чистый лес» по ликвидации неликвидной древесины и мусора в лесных массивах Московской области. Она проводится в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В этом году мероприятие охватило 25 городских округов. Более 1600 участников собрали 939 кубических метров валежника на территории около 63 гектаров.

В 2025 году планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5 000 га, которые включают:

  • сплошную санитарную рубку на 500 га;
  • выборочную санитарную рубку на 1500 га;
  • уборку неликвидной древесины на 3000 га;
  • рубку аварийных деревьев (4000 шт.).
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

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#подмосковье
#экология
#лес
#единая работники
#комитет лесного хозяйства мо
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В Подмосковье в 2025 году отремонтируют 108 объектов образования
25 декабря 2024, 12:56

Фото: istockphoto.com/Zhang Shu

Капитальный ремонт в 108 объектах образование планируется провести в будущем году в Московской области, на эти цели предусмотрено около 30 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе расширенного заседания комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
«Капитально отремонтировать в 2025 году планируется 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования», — уточнил Игорь Брынцалов.
Он также напомнил, что в период с 2022 по 2024 года в регионе капитально отремонтировали 173 школы, 63 детсада, 20 колледжей и четыре центра дополнительного образования.

В свою очередь, председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова отметила, что в рамках капитального ремонта проводится также переоснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий.

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#линара самединова
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Метро в Балашихе: будут ли строить, последние новости
25 декабря 2024, 12:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Балашиха третий по площади территории город в Московской области. Муниципалитет является одним из самых густонаселенных в Подмосковье и по сей день не имеет своей станции метро.
Ввиду постоянной застройки новыми жилыми домами и увеличения численности жителей, вопрос об улучшении транспортной инфраструктуры встает все чаще. О планах продления ветки метро и возведения станции подземки в городе Балашиха читайте в материале «Радио 1».

Последние новости про метро в Балашихе


Фото: iStock/Artem Cherednik

Глава Балашихи Сергей Юров на встрече с горожанами сообщил, что решение о строительстве новой станции метро задерживается из-за отсутствия согласия между властями Москвы и области.

«Москва обосновывает цифрами, графиками, схемами, что построить к нам метро от станции «Щелковская» невозможно. Нужно строить либо от БКЛ, либо от кольцевой. Такой вариант тоже прорабатывается. Скажите, куда подписаться, я тоже подпишусь за метро», — цитирует слова Юрова издание MSK1.RU.

Будет ли метро в Балашихе

Фото: iStock/Yliya Zhuravleva

Руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщил «Интерфакс» о том, что если будет принято решение о строительстве, новой линии метро до городского округа Балашиха путь пройдет через районы Перово и Гальяново. Конечная станция будущей ветки метрополитена будет расположена прямо в пределах городской черты Балашихи.

«В перспективе закладывается возможность строительства участка метро и до Балашихи через районы Перово и Гольяново. Последняя станция на этом радиусе будет уже фактически в Балашихе. По нашим оценкам, это участок может быть запущен не раньше 2030 года», — рассказал Васильев.

Кроме того, рассматривается строительство новой линии метро от Третьего пересадочного контура в подмосковные Мытищи и Королев. По словам Васильева, новая линия пройдет через Ярославский район, с остановками вблизи МГСУ, на будущей транспортно-пересадочной узловой станции около железнодорожной платформы «Северянин», в Мытищах и завершится конечной станцией в Королеве.

Когда планируют сделать метро


Вопрос о строительстве метро в Балашихе стоит еще с далекого 1960 года. Сейчас решение вопроса находится как никогда близко, осталось только местным властям договориться с властями столицы. При любом развитии событий, метро в Балашихе не появится раньше 2030 года.

Жителям Мытищ рассказали, чего никогда нельзя делать на железной дороге
Жителям Мытищ рассказали, чего никогда нельзя делать на железной дороге

Куда можно доехать из метро в Балашихе


Фото: iStock/Vera Tikhonova

Для пассажиров, выезжающих с Таганско-Краснопресненской линии метро, от станции «Выхино» доступны маршрутное такси № 193, следующее до микрорайона Никольско-Архангельский, а также автобус № 582, курсирующий до платформы «Кучино».

Если вы предпочитаете выезд с Калининской линии метро, вам подойдут маршрутные такси № 108, 193, 385, 110 и 125, отправляющиеся в направлении Балашихи от станции метро «Новогиреево». Кроме того, автобус № 585, направляющийся до Старой Купавны, позволяет добраться до Железнодорожного, а маршрутное такси № 111 – до платформы «Кучино».

При выходе из метро Щёлковская (Арбатско-Покровская линия Московского метрополитена) расположен Щёлковский автовокзал. Оттуда в Балашиху ходят автобусы: № 395, 338, 447, 338А, или маршрутные такси: 396, 102, 300, 338, 338А, 395, которые следуют по Щёлковскому шоссе в сторону области. От станций метро «Партизанская» и «Измайловская» доступны маршрутное такси № 385 и автобус № 337. Маршрут автобус № 338 пролегает через центр Балашихи, а через микрорайон Южный можно добраться до Железнодорожного и выйти на остановке «Жилгородок».

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#автобусы
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#участок
#станции
#статьи
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Беременным студенткам единовременно выплатят 100 000 рублей
В Чувашии беременным студенткам очной формы единовременно выплатят 100 тыс руб
25 декабря 2024, 12:41

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

С января 2025 года в Чувашии беременные студентки, обучающиеся на очной форме, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на власти региона.
Ранее стало известно, что врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли пациентке стать мамой тройни.

До этого появилась информация, что в Московской области с начала 2024 года появилось на свет 456 двоен и четыре тройни. Как подчеркнул министр, в регионе функционирует одна из самых эффективных систем родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.

Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#брак
#информация
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На транспортных картах «Стрелка» появятся герои анимационного сериала «Йети и дети»
25 декабря 2024, 12:29

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В январе 2025 года компания АО «Мострансавто» в сотрудничестве с анимационной студией КиноАтис и при поддержке Министерства транспорта Московской области представит уникальную зимнюю серию транспортных карт «Стрелка» для подмосковных учащихся с персонажами нового анимационного сериала «Йети и дети», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сценарист и режиссёр многосерийного проекта — Андрей Рубецкой, а продюсер — Вадим Сотсков.

Карты будут представлены в двух уникальных дизайнах с главными героями проекта — Йети и его друзьями, школьниками Лизой и Филиппом.

«Наш новый сериал "Йети и дети" идеально вписывается в концепцию зимнего дизайна ученических транспортных карт "Стрелка". Лиза и Филипп будут спасать "снежного человека" от охотников, да и других проблем. Наш Йети — уникальный персонаж: в нашем сериале это заботливый отец и любитель сладенького, а его лохматых детишек можно также увидеть на транспортных картах "Стрелка"», — сказала коммерческий директор анимационной студии КиноАтис Наталия Бабич.
Таким образом юные пассажиры познакомятся с новым проектом, а также будет создана атмосфера волшебства и зимнего настроения.

В начале следующего 2025 года в многофункциональные центры Московской области поступит 5000 экземпляров ограниченной серии ученических транспортных карт.

«Мы давно сотрудничаем со студией КиноАтис и регулярно выпускаем транспортные карты с любимыми детскими героями. Выпуск зимней серии карты "Стрелка" станет приятным сюрпризом для учащихся Подмосковья. Совершить поездку по данной карте школьники и студенты Московской области смогут во всех наших автобусах», — подчеркнули в Мострансавто.
Экономия при оплате проезда на маршрутах компании с использованием карты «Стрелка» для учащихся составляет 50% за первые 35 поездок в месяц, а начиная с 36-й поездки снижается до 99% от стоимости тарифа.

В 2024 году школьники и студенты Московской области совершили более 25 миллионов поездок в автобусах Мострансавто, используя карты «Стрелка» для учащихся и учащихся сельских районов.

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Шампанист рассказал, как правильно хранить вино
Шампанист Березов: вино нужно хранить в горизонтальном положении
25 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/IL21

Новый год все ближе, а это значит, что многие заранее закупаются продуктами и напитками. Главное в этом — сохранить купленное в хорошем качестве до самого праздника.
Главный шампанист винодельческого предприятия «Фанагория» Александр Березов в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно хранить вино дома.

«Вино правильно хранить в горизонтальном положении на пробке, потому что это живая материя. Вино дышит. Если мы будем долго держать бутылку на полке, тем более в квартире, где тепло, пробка быстро высохнет и газы вывернут, вино будет окисляться», — сказал эксперт.

По его словам, если вы не планируете выпить бутылку с напитком в течение недели или двух, то обязательно нужно перевернуть ее горизонтально.

«Если полностью вино не было выпито, то есть много специальных пробок. Можно закупорить бутылку и поставить в холодильник. За неделю с ней ничего не произойдет», — отметил шампанист.

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Росреестр Московской области продолжает работу по выявлению учтённых объектов недвижимости
25 декабря 2024, 11:56

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Для обеспечения актуальности и точности Единого государственного реестра недвижимости Управление Росреестра по Московской области регулярно проводит выездные рабочие встречи с представителями государственных органов и местного самоуправления по реализации Федерального закона № 518-ФЗ, который регулирует процесс определения владельцев ранее учтённых объектов недвижимости, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Во время рабочих встреч эксперты Управления объясняют основные принципы работы по определению собственников объектов недвижимости, информация о которых отсутствует в ЕГРН.

Особое внимание уделяется важности выполнения регионального плана-графика, включающего более 796 000 объектов, для которых необходимо провести мероприятия по установлению правообладателей на территории региона. Также обсуждаются методические рекомендации Росреестра на конкретных примерах.

В результате рабочих встреч к декабрю 2024 года было выявлено 965 правообладателей в отношении 687 ранее учтённых объектов недвижимости, включая 647 помещений и 40 земельных участков.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

«Наполнение ЕГРН полными и актуальными сведениями об объектах недвижимости — одноиз приоритетных направлений деятельности Росреестра, реализуемых в рамках дорожной карты по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 2024 — 2026 годы, а также государственной программой Российской Федерации "Национальная система пространственных данных"», — сказал заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев.

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#подмосковье
#совещание
#росреестр мо
#недвижимость
#закон
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