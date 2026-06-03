В Шерегеше проведут «Апельсиновый забег»
На популярном горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области 12 июня состоится «Апельсиновый забег». Об этом журналистам сообщили представители курорта.
По данным «Сiбдепо», для участников подготовили три трассы различной протяженностью: голубую (1,2 км), оранжевую (2,5 км) и красную (5 км). Все те, кто выйдут на дистанцию, получат апельсин. Также гостей спортивного мероприятия ожидает обширная развлекательная программа.
По словам министра туризма Кузбасса Елены Латышенко, в 2025 году в Шерегеше отдохнули 358 тысяч человек. В этом году планируется принять 390 тысяч туристов. Для этого дирекция курорта приготовила программу, включающую более 20 фестивалей, спортивных соревнований и других мероприятий, пишет VSE42.RU.
Читайте также: