Жители Раменского инициировали озеленение территории у озера Пионер

18 сентября 2025, 20:08

Фото: Раменский медиацентр

Раменчане провели озеленение территории у озера Пионер. Мероприятие состоялось в рамках региональной акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая проходит с 1 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





В рамках экологического проекта высадили 35 саженцев липы, ивы и ясеня. Место для посадки выбрали по многочисленным обращениям жителей.

«В озеленении участвовали не только взрослые, но и дети. Организаторы отметили важность привлечения юного поколения к посадке деревьев для воспитания бережного отношения к окружающей среде. За активное участие в работах ребята получили памятные подарки», – рассказали в администрации.