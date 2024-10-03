В работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения

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Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что ограничения введены сегодня, 3 октября, с 06:00 мск. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Согласно предварительным данным, из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
В ведомстве отметили, что сотрудники воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.
Ранее сообщалось, что летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В ведомстве отметили, что сотрудники воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.
Ранее сообщалось, что летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова