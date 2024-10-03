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В работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения

Росавиация: в работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения
03 октября 2024, 08:10
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что ограничения введены сегодня, 3 октября, с 06:00 мск. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Согласно предварительным данным, из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве отметили, что сотрудники воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.



Ранее сообщалось, что летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Имущество украинского миллиардера арестовали в России
РИА: имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России
03 октября 2024, 08:28

Фото: iStock/Sansert Sangsakawrat

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги, основателя и совладельца сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия», арестовали в России. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно документации, на то, чем бизнесмен владеет на территории России, наложили арест еще в апреле текущего года. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

В начале прошлого месяца стало известно, что в РФ также арестовали имущество компании «Метинвест Евразия», которой владел украинский предприниматель Ринат Ахметов. Примечательно, что среди арестованного имущества есть и участок железной дороги в Белгородской области.

Напомним, в России также арестовали и выставили на продажу квартиру семьи украинского президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В ГД рекомендовали работодателям не отпускать простудившихся без больничного
03 октября 2024, 08:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что предложение освободить простуженных россиян от работы на 2-3 дня без предоставления больничного, обсуждаемое в обществе, вызывает неоднозначные мнения. Это может оказать влияние не только на организацию рабочего процесса, но и на здоровье людей. Об этом информирует РИА Новости.
По её мнению, как медика, если у человека появились первые признаки простуды и он почувствовал недомогание, ему следует в первую очередь обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Симптомы ОРВИ, гриппа и коронавируса очень похожи, и только специалист сможет правильно оценить ситуацию.

«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели — к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», — пояснила она.

Член комитета Госдумы отметила, что нельзя рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих. Помимо этого, Фролова пояснила, что без справки доказать, что человек действительно болел, будет сложно.

Кроме того, она добавила, что правила оформления больничного в России ясны, и задала вопрос о том, из каких источников будут финансироваться эти дни отдыха.

Ранее сообщалось, что ГД одобрила поправку об увеличении срока брака с иностранцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#справки
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В Госдуме предложили запретить квадробинг и наказывать родителей детей-квадроберов
Депутат Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов
03 октября 2024, 06:41

Депутат Государственной думы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести запрет на популярное среди детей развлечение — квадробинг, а также ввести ответственность для родителей, чьи дети занимаются этим увлечением.
Колунов направил официальное обращение в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В письме он предложил привлекать родителей детей-квадроберов к административной или уголовной ответственности. В своем обращении депутат также указал на возможность лишения родительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последнее время наблюдается резкий рост случаев увлечения квадробингом среди детей, и в адрес депутатов поступает множество жалоб от граждан. Такое движение недопустимо в стране с приоритетом на традиционные семейные ценности», — заявил Колунов.
Ранее в Омске на видео попала женщина, выгуливающая ребенка на поводке на детской площадке, что также вызвало общественный резонанс.

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В России хотят обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников
В Госдуме рассмотрят законопроект об оплате сотрудникам проезда до работы
03 октября 2024, 04:20

Фото: istock/Maksim Safaniuk

Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий работодателей оплачивать проезд сотрудников до места работы.
Документ предполагает изменения в статью 22 Трудового кодекса РФ, которые сделают оплату проезда обязательной в случаях, когда общественный транспорт недоступен. Инициатива получила поддержку общероссийских профсоюзных объединений и была доработана с учетом мнений Российской трехсторонней комиссии.

Ранее сообщалось, что группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 30 сентября, внесет в Государственную Думу законопроект, разрешающий передачу пенсионных баллов от детей к их родителям, передает ТАСС. Предлагаемые поправки в закон о «страховых пенсиях» предусматривают возможность передачи до двух пенсионных баллов в календарном году, то есть по одному баллу каждому родителю или два балла одному родителю. Количество баллов у родителей позволит увеличить размер пенсии и уровень жизни, говорится в пояснительной записке.

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Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов
03 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

3 октября в народном календаре отмечается день Астафия Ветряка. В этот день не рекомендуется дарить подарки, а после мытья рук встряхивать воду с них запрещено.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на третье октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Великомученик Евстафий Римский — история

Евстафий был выдающимся римским полководцем, который жил в I веке во времена правления императора Траяна. До своего крещения он носил имя Плакида.

Несмотря на славу и богатство, которые сопутствовали ему как военачальнику, он всегда оставался чувствительным к чужому горю, отличаясь милосердием и добротой, помогая всем нуждающимся и страдающим.

По преданию, Плакида принял христианство после чуда, произошедшего с ним во время охоты. Он увлекся преследованием оленя и вдруг увидел между рогами животного сияющий крест с распятым Спасителем, который спросил: «За что ты гонишь меня, того, кто желает твоего спасения?».

Фото: iStock/Matt_Gibson

Вернувшись домой, он крестился вместе с женой и двумя детьми. Они также приняли новые имена: Плакид стал Евстафием, его супруга — Феопистией, а сыновья получили имена Агапий и Феопист (родные Евстафия также почитаются как святые).

Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: воры забрали его богатство, погибли все его слуги, скот, а жена была захвачена разбойниками, причем одного сына унес лев, а другого — волк. Несмотря на все невзгоды, он смиренно все переносил. Тем временем император Траян начал войну и вспомнил о полководце, призвав его в Рим.

Во время похода военачальник узнал в своих солдатах потерянных сыновей, а в одном из селений нашел свою жену, похищенную много лет назад. Война завершилась победой. Евстафий вернулся в Рим с почестями.

Император пожелал отпраздновать это событие жертвоприношением, но Евстафий отказался поклониться языческим богам. Разгневанный император лишил его титулов. Вся семья святого Евстафия Римского была подвергнута мученической смерти.

Традиции

На Руси этот день обычно выдавался ветреным, поэтому святого Астафия, чье имя было адаптировано под русский манер (Евстафий), прозвали Ветряком. По направлению ветра крестьяне предсказывали погоду на ближайшее время и делали выводы о характере зимы. Если на Астафия Ветряка дул ветер с севера, это предвещало морозы. Ветер с юга указывал на потепление. Западный ветер сулил осадки, а восточный — теплую и солнечную погоду.

Фото: iStock/RJohn97

Существовало поверье, что ветер, поднимающийся на Астафия Ветряка, может срывать не только листву, но и «сдуть» красоту с лиц молодых женщин. Обезвредить ветер можно было с помощью специального ритуала. Накануне возле порога дома втыкали осиновый прут. Утром хозяйка выходила на улицу, брала подготовленную веточку и хлестала ей по дороге, при этом бросая зерно и читая особые слова. Считалось, что после этого обряда ветер не причинит никому вреда.

В это время начиналась работа на ветряных мельницах. Крестьяне перемалывали зерно нового урожая. Именно 3 октября отмечался праздник мельников, так как ветер крутит лопасти и способствует быстрой работе. Также в этот день начинали сплавлять хлеб по воде, так как паруса наполнялись, а реки еще не были покрыты льдом.

В праздник Астафия мужчины удобряли землю навозом, считая эту работу залогом хорошего урожая на следующий год.

Что можно делать 3 октября 2024

— Одежду необходимо проветрить на улице, для этого ее нужно прокалить на морозе или подставить под последние солнечные лучи.

— От нечисти необходимо окуривать жилище полынью, зверобоем или можжевельником.

— Обязательно нужно вымыть зеркала и окна раствором со святой водой, а вечером зажечь свечу.

— Обратите внимание на свои ощущения, если у вас болит шея, значит на ней висят лишние обязанности, пора сменить цель в жизни или работу. Болит спина — больше отдыхайте, а если вас беспокоит усталость в ногах, смените образ жизни на более активный.

Что нельзя делать 3 октября

— Если вы брали у кого-то сумку или кухонную утварь, возвращать пустыми их нельзя.

— После мытья рук не встряхивайте воду с них, а вытирайте полотенцем.

— Не сажайте за стол 13 человек. Позовите в гости соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, это связано с числом 13 и переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.

— В этот день люди очень много грешат и совершают обманов, а в мир подкидывают иллюзии.

— Не принимайте подарков и не дарите их людям сами, не затевайте ссор и не выясняйте отношений.

Приметы

Если на улице в этот день туманно и сыро — осень будет благоприятной, а снег впадет не скоро.

Если на елке низко растут шишки — ждите прихода ранних морозов, а если высоко, холода наступят в конце зимы.

Если за окном сухая погода — снега зимой будет мало.

Если с березы и клена лист опадает не чисто — ожидайте суровую зиму.

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Серпуховичи присоединились ко Всемирному дню поддержки людей с ДЦП
02 октября 2024, 19:57

Фото: Администрация г.о Серпухов

В акции, посвященной Всемирному дню церебрального паралича, поучаствовали жители подмосковного Серпухова. Как сообщили в администрации городского округа, мероприятие проходило в городском парке «Питомник» в пятый раз.
Его цель — демонстрация активной, яркой и полноценной жизни людей, у которых серьезное заболевание, а также создание для них атмосферы праздника.

В парке организовали бесплатное посещение аттракционов. Особенно детям с родителями понравилась анимация, горки и карусели. Кроме того, для участников подготовили киносеанс.

Всемирный день церебрального паралича — это спецпроект, призванный сделать мир для людей с ДЦП лучше.

Акция состоялась в рамках проекта «Единая страна — доступная среда», его координирует депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.

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#россия
#подмосковье
#серпухов
#новости подмосковья
#акция
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Психолог Тамбалаева объяснила большую смелость детей в сравнении со взрослыми
02 октября 2024, 19:50

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Семейный психолог Юлия Тамбалаева заявила, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.
Дети, как правило, стремятся больше исследовать и изучить окружающий мир, добавила специалист.

«Заботливые взрослые оберегают малыша от опасностей, ему неведомых, всегда рядом, откликаются на его зов и просьбы, понимают и поддерживают его. Это идеальная атмосфера для роста и развития. Если родители и значимые взрослые обеспечивают малыша базовым чувством безопасности и мотивируют к развитию, не пугая, а поддерживая, ребёнок растёт смелым, активным, жизнерадостным и открытым ко всему новому», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тамбалаева.

Ранее детский психолог Алена Александрина заявляла, что стремление маленьких детей тянуть всё в рот объясняется их любопытством.

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#психолог
#дети
#ребёнок
#родители
#мир
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Озвучен характерный признак лудомании
Психиатр Шуров назвал неуправляемость характерным признаком лудомании
02 октября 2024, 19:38

Фото: iStock/pzRomashka

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что признаком лудомании является полная неуправляемость.
Страдающий подобной зависимостью испытывает постоянное желание играть, делая рискованные ставки, добавил специалист.

«У человека есть желание постоянно играть, делая рисковые ставки. Если он не может играть, ему становится плохо. Вторая стадия — играть на чужие заемные деньги, которые человек берёт в форме кредитов или обманывает людей, одалживает без какой-либо вероятности отдать. Лудомания — тяжелая зависимость, приводящая к разорению не просто самого игрока, а всех его родственников, с самыми высокими рисками», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.

Ранее психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, деформируется сердечная мышца, в медицине для этого есть специальный термин — «алкогольное сердце».

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#деньги
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#игра
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ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов к курению
В ВОЗ предложили ограничить использование смартфонов до определенного возраста
02 октября 2024, 19:37

Фото: iStock/RollingCamera

Во Всемирной организации здравоохранения призвали по аналогии борьбы с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей. С данной инициативой выступила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат, передает Politico.
Эксперт предложила ограничить продажу девайсов до определенного возраста, установить контроль за ценами на смартфоны и обозначить разрешенные для их использования места. По ее словам, данные меры могут использоваться эффективно.

Специалист ВОЗ добавила, что эти действия помогут бороться с растущим числом психических проблем у подростков, которые возникают из-за соцсетей и игр.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов рассказал о связи снохождения и использования смартфонов перед сном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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