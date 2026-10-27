Форум-фестиваль собрал в Красногорске более 400 юных танцоров

27 октября 2026, 09:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Второй молодежный форум-фестиваль «Молодость. Креатив. Успех» провели в доме культуры «Луч» в селе Петрово-Дальнее округа Красногорск. На сцене выступили 24 танцевальных коллектива, в состав которых вошли более 400 юных исполнителей.





В программе были представлены как народные, так и различные современные танцы.





«Первый фестиваль показал свою востребованность, было много молодёжных танцевальных команд. И захотелось пригласить все хореографические коллективы округа Красногорск с разных площадок, чтобы они могли познакомиться друг с другом, пообщаться, поделиться опытом и почерпнуть какие-то идеи», — сказала заведующая ДК «Луч» Ольга Чубарь.