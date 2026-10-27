В Подмосковье подали более 8 500 онлайн-заявок на бесплатную догазификацию

27 октября 2026, 10:31

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше восьми с половиной тысяч заявлений на заключение договора о подключении в рамках догазификации подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Бесплатная догазификация доступна представителям льготных категорий, которые являются собственниками домовладений. Им не только доводят газовую трубу до участка, но и проводят работы внутри дома.





«Услуга размещена в разделе «Жильё», подразделе «Подключение к сетям». Для подачи заявки нужно авторизоваться через Едину систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы», — говорится в сообщении.