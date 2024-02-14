В шести округах Подмосковья восстановили повреждённые дорожные знаки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Дорожные знаки были восстановлены на Волоколамском шоссе в черте города Истра, в деревне Мотяково и на Народной улице в микрорайоне Холодово в Раменском округе, на Варшавском шоссе в Подольске, на Пристанционной улице в Ступине, а также у деревни Торбеево в том же городском округе, на Каширском проспекте в Кашире и на проспекте ракетостроителей в Долгопрудном», — говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники Мосавтодора регулярно мониторят состояние дорог и устраняют возникающие неисправности, связанные с содержанием проезжей части и тротуаров, состоянием светофоров и дорожных знаков, а также ограждений.
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