В школах будут изучать «ДНК России»

30 апреля 2026, 17:34

В школах будут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России»

В российских школах с 2026/27 учебного года введут новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.





Курс разработали по поручению президента и направили его на формирование у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности. Занятия начнутся с января 2027 года для пятиклассников — на программу отвели 17 часов.



В 2027/28 учебном году к изучению предмета присоединятся шестые и седьмые классы, объём программы увеличится до 34 часов. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, новый предмет поможет детям глубже узнать традиционные нравственные ценности.



Для обеспечения учебного процесса школы получат специальные пособия.



