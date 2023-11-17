В школах Пушкинского прошло голосование о качестве питания

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
В школах городского округа Пушкинский прошло голосование о качестве питания. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Ученики с радостью принимают участие в голосовании, пишут в бюллетенях свои отзывы о том, что им больше всего нравится в школьных столовых и какое блюдо они бы хотели увидеть в меню», — отметили в пресс-службе администрации городского округа.Читайте также:
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Екатерина Шмакова