В школах РФ введут устный экзамен по истории для выпускников 9 класса
Устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, передает ТАСС.
Министр пояснил, что устный экзамен в рамках допуска к государственной итоговой аттестации будет организован в период с января по апрель. Он также сообщил, что разработана программа подготовки преподавателей и учащихся к сдаче и проведению этого экзамена по истории.
Ранее замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил, что обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев откладывается на два года, чтобы обеспечить плавный переход. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
