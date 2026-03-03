В школах РФ введут устный экзамен по истории для выпускников 9 класса

03 марта 2026, 10:34

Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2027-2028 года

Фото: iStock/hxdbzxy

Устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, передает ТАСС.