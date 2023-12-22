В школах России пройдут кинопоказы фильмов фестиваля «Герои большой страны»

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В российских школах пройдут воспитательные мероприятия по методике «Мотивирующих цифровых уроков» с показом фильмов-участников шорт-листа премии-фестиваля «Герои большой страны».
Кинопремия «Герои большой страны» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Президентского фонда культурных инициатив. Её мероприятия направлены на воспитание подростков и молодых людей и на формирование образа национального героя на основе кинопроектов, формирующих исконную российскую духовную культуру, традиционные ценности, нравственные критерии и подлинный патриотизм.
«Белый снег», «Золотая бронза», «Седьмая симфония», «Один из нас. Герой России Максим Концов», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие фильмы будут доступны для показа и обсуждения по методике мотивирующих уроков в образовательных учреждениях. Проект реализуется во всех 89 регионах России.
Зарегистрироваться для участия в организации уроков с показом и обсуждением фильмов премии-фестиваля «Герои большой страны» можно на сайте Фонда https://fondstrana.ru/motivationlessons.
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«Белый снег», «Золотая бронза», «Седьмая симфония», «Один из нас. Герой России Максим Концов», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие фильмы будут доступны для показа и обсуждения по методике мотивирующих уроков в образовательных учреждениях. Проект реализуется во всех 89 регионах России.
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Александр Бойцов