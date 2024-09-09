Учительница Звягина: ВСУ разрушили школу в Курской области, а село сожгли

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Учительница Ирина Звягина, работавшая в школе села Ворожба Суджанского района Курской области, рассказала, что ее школа разрушена от ударов ВСУ, а большая часть села сгорела после атак дронов. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости. По ее словам, некоторым семьям, которые находятся в ПВР, уже некуда возвращаться.
Звягина преподает английский язык в сельской школе, а сейчас вместе с сыном, дочкой и мамой живет в пункте временного размещения в Курске, там же работает. Она отметила, что большую часть ее односельчан эвакуировали 7 августа, когда произошла атака ВСУ на Курскую область.
Звягина добавила, что не собирается возвращаться в родное село и будет строить новую жизнь в Курске.
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«Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», — поделилась учительница.
Звягина добавила, что не собирается возвращаться в родное село и будет строить новую жизнь в Курске.
«Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь», — рассказала преподаватель.Ранее житель другого курского поселка, Теткино, рассказал, что боевики ВСУ сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди.
«В Теткино остаются еще люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина», —поделился он.Читайте также:
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Данил Пономарев