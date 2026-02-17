В школьную программу внедрят «служение»

17 февраля 2026, 12:22

РБК: В школьное образование включат программу «Обучение служением. Первые»

Фото: istockphoto/nd3000

С сентября в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» планируют включить программу «Обучение служением. Первые». Об этом пишет РБК.