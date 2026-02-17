В школьную программу внедрят «служение»
С сентября в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» планируют включить программу «Обучение служением. Первые». Об этом пишет РБК.
По ней старшеклассники будут решать реальные социальные задачи, которые ставят НКО, государственные структуры и социальный бизнес. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что современным ученикам важно не только получать знания, но и уметь применять их на практике.
По его словам, новая программа как раз усиливает прикладную составляющую обучения, помогает подросткам проявить себя в общественно полезных инициативах и сделать первые шаги к профессиональному самоопределению. Ранее «Обучение служением. Первые» существовала как внеурочная активность, теперь же школы смогут включать ее в учебный план 10–11-х классов.
Примеры уже реализованных инициатив приводят школьники из разных регионов. В Нижнем Новгороде участники помогали пожилым людям освоить смартфоны, а в Ханты‑Мансийске десятиклассницы по запросу организации «СборХМ» подготовили блокнот с биографиями местных жителей — бойцов военной операции.
За качественно выполненные проекты школьникам начисляют до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Как пояснил председатель думского комитета по молодежной политике и руководитель площадки Артем Метелев, эти часы в дальнейшем могут конвертироваться в преимущества — например, в дополнительные баллы к ЕГЭ. В зависимости от конкретного вуза за волонтерство можно получить от одного до десяти баллов. Также они могут учитываться при получении грантов, стипендий и при трудоустройстве.
В Минпросвещения сообщили, что в сентябре 2025 года к программе подключились 1,6 тыс. школ и 192 организации среднего профессионального образования в 30 пилотных регионах. По мнению Метелева, перевод программы в формат обязательного учебного предмета позволит вовлечь больше подростков в помощь фондам и некоммерческим организациям.
