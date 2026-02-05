Достижения.рф

Министр просвещения России назвал одну общую черту подвергшихся нападениям школ

Кравцов: подвергшиеся нападению школы формально относились к рекомендациям
Сергей Кравцов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах, где ранее происходили нападения на учеников и педагогов, рекомендации ведомства выполнялись формально. Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем Telegram-канале.



Кравцов добавил, что сейчас на федеральном уровне уже утвердили все необходимые документы и регламенты. Они должны снизить риск подобных инцидентов.

«К большому сожалению, во всех школах формально относились к нашим рекомендациям», — сказал он.
О происшествии в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По предварительным данным, 14-летняя ученица подожгла в туалете крышку унитаза, затем пришла в класс, облила одноклассников бензином и некоторых ударила молотком.

Днем ранее, 3 февраля, нападения произошли еще в двух школах. В Уфе ученик принес на занятия страйкбольное ружье и петарды, а в Кодинске (Красноярский край) школьница напала на учителя с ножом.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0