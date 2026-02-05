Министр просвещения России назвал одну общую черту подвергшихся нападениям школ

05 февраля 2026, 19:23

Кравцов: подвергшиеся нападению школы формально относились к рекомендациям

Сергей Кравцов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах, где ранее происходили нападения на учеников и педагогов, рекомендации ведомства выполнялись формально. Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем Telegram-канале.





Кравцов добавил, что сейчас на федеральном уровне уже утвердили все необходимые документы и регламенты. Они должны снизить риск подобных инцидентов.





«К большому сожалению, во всех школах формально относились к нашим рекомендациям», — сказал он.