Министр просвещения России назвал одну общую черту подвергшихся нападениям школ
Кравцов: подвергшиеся нападению школы формально относились к рекомендациям
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах, где ранее происходили нападения на учеников и педагогов, рекомендации ведомства выполнялись формально. Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
Кравцов добавил, что сейчас на федеральном уровне уже утвердили все необходимые документы и регламенты. Они должны снизить риск подобных инцидентов.
«К большому сожалению, во всех школах формально относились к нашим рекомендациям», — сказал он.О происшествии в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По предварительным данным, 14-летняя ученица подожгла в туалете крышку унитаза, затем пришла в класс, облила одноклассников бензином и некоторых ударила молотком.
Днем ранее, 3 февраля, нападения произошли еще в двух школах. В Уфе ученик принес на занятия страйкбольное ружье и петарды, а в Кодинске (Красноярский край) школьница напала на учителя с ножом.