В шорт-лист «Зеленой премии — 2024» вошла платформа для контроля строительных отходов

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Российский экологический оператор объявил шорт-лист «Зеленой премии — 2024». Премия проводится в четвёртый раз и стала одним из ключевых событий в экологической сфере, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Подмосковье стало первым регионом, где система полноценно внедрена и показала отличные результаты. Об её эффективности говорит тот факт, что с начала нынешнего года системой вынесено свыше 1300 постановлений по статье 6.26 КоАП Московской области, по фактам незаконной транспортировки строительных отходов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
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Дайана Хусинова