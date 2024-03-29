В ШОС заявили о готовности взаимодействовать с РФ в вопросе расследования теракта

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Спецслужбы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы сотрудничать с оперативными службами РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил директор исполкома Регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев, пишет ТАСС.
«РАТС ШОС и спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества готовы взаимодействовать с российскими коллегами в расследовании чудовищного террористического акта, совершенного в торгово-развлекательном центре «Крокус сити холл» в Московской области», — сказал Мирзаев.В МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе». Благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, рассказала официальный представитель МВД. Переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут террористов и задержать их.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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