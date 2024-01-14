В Шушарах, где горел склад Wildberries, вспыхнул еще один пожар

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В Пушкинском районе Петербурга горит ангар, сообщило городское управление МЧС России в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Сообщение о возгорании в поселке Шушары по Ленсоветовской дороге, 7, поступило в 22:25 по московскому времени.
В ангаре размером 30 на 70 метров происходит горение на указанной площади. В 22:25 был подан дополнительный номер 1БИС для борьбы с огнем, как указано в информации от Городского управления МЧС.
На данный момент нет сведений о пострадавших.
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В ангаре размером 30 на 70 метров происходит горение на указанной площади. В 22:25 был подан дополнительный номер 1БИС для борьбы с огнем, как указано в информации от Городского управления МЧС.
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Артем Кузьмин