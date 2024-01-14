Уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries возбудят по поручению Бастрыкина

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По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело по факту пожара на складе компании Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Возгорание произошло накануне, 13 января, ранним утром.
Происшествие имело широкий резонанс в СМИ и местных пабликах, сообщает официальный телеграм-канал СК РФ. Глава ведомства поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту случившегося.
Пожар начался на складе бытовой химии и распространился на площадь 70 тысяч квадратных метров. Огромный чёрный столб дыма был виден почти из любой точки города. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка. Она была госпитализирована с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
Предварительной причиной возгорания называется неисправность электрической проводки. Окончательные выводы о том, почему начался пожар, сделает следствие.
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Пожар начался на складе бытовой химии и распространился на площадь 70 тысяч квадратных метров. Огромный чёрный столб дыма был виден почти из любой точки города. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка. Она была госпитализирована с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
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Александр Бойцов