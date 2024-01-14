В Wildberries потеряли связь с десятками сотрудников сгоревшего склада

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В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Склад сгорел почти полностью.
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Екатерина Коршунова