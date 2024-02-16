В Швейцарии расследуют возможные нарушения санкций против РФ

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Прокуратура в Швейцарии начала расследование по подозрениям в обходе антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на ответ надзорного ведомства Швейцарии на редакционный запрос.
«В настоящее время проводятся различные расследования, связанные с обходом санкций против России. Об этом нет дополнительной информации», — передает Bloomberg слова надзорного ведомства.По данным агентства, прокуратура совместно с швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег проверяет соблюдение антироссийских санкций. Прокуратура отказалась предоставлять информацию о конкретных деталях дела.
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