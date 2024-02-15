В НАТО заявили, что украинские события могут повториться на Тайване

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В Конгрессе США должны принять положительное решение по выделению Украине дополнительной помощи, ввиду того, что происходящее там может повториться на Тайване, а это уже непосредственно угрожает американским интересам. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран альянса.
«То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины – ред.) важно для нашей безопасности и безопасности США», - заявил Столтенберг.
Он отметил, что рассчитывает на то, что Конгресс США примет решение по выделению дополнительной помощи для Украины.
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Элина Позднякова