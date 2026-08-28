В СибГУТИ количество поступающих увеличилось на 15%

28 августа 2026, 14:37

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В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) завершили приёмную кампанию на бюджетные места на предстоящий учебный год. Дополнительный набор вуз проводить не будет. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.





По данным Om1 Новосибирск, в 2026 году в СибГУТИ поступили около 11 тысяч студентов, что на 15% больше, чем в прошлом. Тогда заявления на зачисление подали 9,5 тысячи заявлений. Все бюджетные места в вузе оказались заполнены.





«Снижения интереса к отдельным специальностям не зафиксировали. Напротив, выросла популярность одной из групп направлений подготовки. В частности, абитуриенты проявили повышенный интерес к специальности "Электроника, радиотехника и системы связи"», — говорится в материале издания.