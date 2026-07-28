Казань вошла в тройку самых популярных городов для поступления в вузы

28 июля 2026, 16:41

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Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершился в России. Через портал «Госуслуги» поступило 4,3 млн заявлений от почти 1,3 млн человек. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ, передает «Татар-информ».