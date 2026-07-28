Казань вошла в тройку самых популярных городов для поступления в вузы
Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершился в России. Через портал «Госуслуги» поступило 4,3 млн заявлений от почти 1,3 млн человек. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ, передает «Татар-информ».
Казань заняла третье место среди российских городов по количеству абитуриентов, поступающих в местные вузы. В московские университеты подали заявления 511 тысяч абитуриентов, в петербургские — 212 тысяч, а в казанские — 90 тысяч. В списке также значатся Екатеринбург (82 тысячи), Новосибирск (64 тысячи), Ростов-на-Дону (53 тысячи), Нижний Новгород (50 тысяч), Уфа и Краснодар (по 45 тысяч) и Томск (40 тысяч).
Примерно 94% абитуриентов использовали цифровой сервис «Поступление в вуз онлайн», который реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных». Через портал подали заявления 58 тысяч иностранных граждан, из которых 19 тысяч воспользовались приложением ruID, позволяющим начать процесс поступления до приезда в Россию.
Большинство заявлений (58%) было подано на очную форму обучения. Ещё 16% абитуриентов выбрали очно-заочную форму, а 27% — заочную. Самыми популярными направлениями подготовки стали инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, а также информационные системы и технологии.
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